Meteoroloji uzmanları, Orta Brezilya üzerinde sabitlenen bir yüksek basınç sisteminin (ısı kubbesi) atmosferde bir "şapka" görevi gördüğünü belirtiyor. Bu sistem, sıcak havayı yerle atmosfer arasına hapsederek bulut oluşumunu engelliyor. Sonuç? Normalin 6°C ile 10°C üzerinde seyreden, sonbahar gibi hissettirmeyen bir sonbahar.

Mayıs ayının en dikkat çekici özelliği, bölgeler arasındaki devasa sıcaklık farkı olacak.

Orta-Batı ve Güneydoğu: Beş hafta boyunca kesintisiz bir sıcak hava dalgasıyla mücadele edecek. Mato Grosso ve Goiás gibi eyaletlerde sıcaklıklar 38°C'yi aşabilir.

Güney Brezilya: Kutup kökenli soğuk hava bu bölgeye hapsolacak. Rio Grande do Sul ve Santa Catarina, ortalamanın 6°C altında dondurucu bir hafta geçirecek.

Pasifik'te El Niño ayak sesleri

Bu atmosferik kilitlenmenin arkasında sadece rüzgarlar yok. Ekvator Pasifik’te 250 metre derinlikte ilerleyen devasa bir Kelvin Dalgası, okyanus yüzeyini ısıtarak atmosferi yeniden şekillendiriyor. Uzmanlar, bu durumun 2026'nın ikinci yarısını etkileyecek yeni bir El Niño evresinin başlangıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

Nem %30’un altına düşüyor

Sıcaklık kadar tehlikeli bir diğer faktör ise kuraklık. Isı kubbesi, Amazon’dan gelen nemli havanın iç kesimlere ulaşmasını engelliyor.

Kritik seviye: São Paulo ve Brasília gibi bölgelerde nem oranının %30’un altına düşmesi bekleniyor.

Risk grupları: Astım, rinit ve koah hastaları ile yaşlılar ve çocuklar için ciddi solunum yolu riskleri kapıda.

"Yaz yüzlü sonbahar", ekonomiyi de doğrudan etkiliyor:

Tarım: Buğday, arpa ve kanola gibi kış ürünlerinin çimlenmesi aşırı sıcaklar nedeniyle tehlikede.

Enerji: Klima ve havalandırma kullanımındaki artış, hidroelektrik rezervuarlarının toparlanması gereken bu dönemde enerji marjını daraltabilir.

Mayıs 2024'te Porto Alegre’de yaşanan tarihi sel felaketi akıllarda olsa da, 2026 senaryosu biraz farklı. Yağışlar ortalamanın üzerinde (yaklaşık +60 mm) olsa da, meteorologlar 2024'teki o aşırı plüviyometrik felaketin aynısının beklenmediğini, ancak yine de yerel baskınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.