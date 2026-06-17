Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Güney Kore’deki pazarlama stratejisinde "tank" ifadesini ve geçmişteki işkence vakalarını çağrıştıran sloganları kullanmasının ardından büyük bir itibar kriziyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin yakın tarihindeki kanlı demokrasi kırılmalarını hafife almakla suçlanan reklam kampanyası, gelen sert tepkilerin ardından apar topar yayından kaldırıldı.

YAKIN TARİHİN KANLI DÖNÜMLERİ REKLAMA MAL OLDU

Büyük krizi tetikleyen olay, Starbucks Kore'nin yeni "Tank" serisi termos ve kupaları için 18 Mayıs'ta indirim kampanyası başlatmasıyla yaşandı. Kampanya için seçilen 18 Mayıs tarihi, Güney Kore tarihine kara bir leke olarak geçen ve askeri diktatör Chun Doo-hwan'a karşı yapılan protestolarda yüzlerce sivilin öldürüldüğü 1980 Gwangju Katliamı'nın yıl dönümüne denk geliyor.

Kampanyada kullanılan "Masaya küt diye vur" sloganı ise 1987 yılında polis işkencesiyle öldürülen öğrenci aktivist Park Jong-chul vakasındaki emniyet savunmasını akıllara getirdi. Dönemin baskıcı askeri yönetimi, öğrencinin sorgu sırasında kalp krizinden öldüğünü iddia etmiş ve "Müfettiş masaya küt diye vurunca korkudan kalbi durdu" şeklinde absürt bir açıklama yapmıştı.

YAPAY ZEKA DETAYI VE YÖNETİM ZAFİYETİ

Starbucks Kore’nin lisans hakkını elinde bulunduran Shinsegae Group, bu tepki çeken sloganın bir yapay zeka (AI) aracına danışılarak seçildiğini itiraf etti. Şirket içi soruşturmada, kampanyayı onaylayan üst düzey yöneticilerin, e-posta ekindeki görsel ve metin taslaklarını kontrol etmeden doğrudan imzaladıkları ortaya çıktı.

Yaşanan büyük krizin ardından Starbucks, radikal bir adım atarak ülke genelindeki 2 binden fazla mağazasını aynı anda kapatacağını duyurdu. Veri analiz firması IGAWorks’ün paylaştığı raporlara göre, 22 Haziran günü saat 15.00’te kepenk indirecek olan mağazalardaki personel, zorunlu modern Kore tarihi dersleri ve "sosyal duyarlılık" eğitimine tabi tutulacak. Yarım günlük kapatma kararının şirkete maliyetinin ise yaklaşık 2,1 milyar won (1,4 milyon dolar) bulacağı tahmin ediliyor.

CEO GÖREVDEN ALINDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişmelerin ardından Starbucks Kore CEO'su aynı gün görevden alındı. Şirketin milyarder yönetim kurulu başkanı Chung Yong-jin, ulusal televizyonda kameraların karşısına geçerek halk önünde üç kez eğilip özür diledi.

Ayrıca Starbucks'ın Seattle'daki küresel merkezi de Gwangju mağdurlarını temsil eden 18 Mayıs Vakfı'na resmi bir özür mektubu gönderdi. Seul polisi, her ne kadar kasıt unsuru bulunamamış olsa da gelen şikayetler üzerine Başkan Chung ve eski CEO hakkında cezai soruşturma başlattı.