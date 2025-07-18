Online market uygulaması üzerinden sipariş edilen Kahve Dünyası markalı granola ürününün içinden kurt çıktığını iddia eden bir vatandaş, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Vatandaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kahve Dünyası'na teşekkür ederim. Beni düşünmüşler ve granolama protein eklemişler. Hesabını nasıl vereceksiniz çok merak ediyorum.”
TEPKİ YAĞIYOR, AÇIKLAMA GELMEDİ
Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar hem üretici markaya hem de ürünü ulaştıran platforma tepki gösterdi.
Konuya ilişkin markadan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.