Güney Kore'de büyük tepki toplayan bir reklam kampanyasının ardından Starbucks yönetimi geri adım attı. Şirket, kamuoyundan özür dilerken, çalışanların tarihsel bilinç ve toplumsal hassasiyet konularında eğitilmesi amacıyla ülke genelindeki tüm mağazalarını gelecek hafta yarım gün süreyle kapatma kararı aldı.

CEO GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan kriz sonrası Starbucks Güney Kore'nin CEO'sunun görevine son verildi. Şirket yönetimi, benzer hataların tekrar yaşanmaması için çalışanlara kapsamlı eğitim programları uygulanacağını açıkladı.

"TANK GÜNÜ" KAMPANYASI TARTIŞMA YARATTI

Tepkilerin odağındaki "Tank Günü" kampanyası, büyük boy içecekler için hazırlanan "Tank Serisi" yeniden kullanılabilir bardakların tanıtımı amacıyla hayata geçirilmişti. Ancak kampanyada kullanılan isim ve görseller, 1980 yılında Gwangju'da demokrasi yanlısı gösterileri bastırmak için kullanılan askeri müdahaleyi hatırlattığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

CUMHURBAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung da tartışmalara dahil olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanyayı "insanlık dışı" ve "utanç verici" ifadeleriyle değerlendirdi. Açıklama, kamuoyundaki tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.

BOYKOT ÇAĞRILARI YAPILDI

Kampanyanın ardından ülkenin farklı bölgelerindeki Starbucks şubeleri önünde protesto gösterileri düzenlendi. Sosyal medyada başlatılan boykot çağrıları kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, şirketin satışlarında da kayda değer bir düşüş yaşandığı bildirildi.