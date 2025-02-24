Çin'in kamuya ait en büyük ticari bankalarından biri olan Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cang Hongli, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Cıciang eyaletinin Hangcou şehrinde görülen davada mahkeme, Cang'ın ICBC'de görev yaptığı dönemde 177 milyon yuan (yaklaşık 24,4 milyon dolar) rüşvet aldığına ve bazı kişiler ile şirketlere haksız kredi ve iş sağladığına hükmetti.

Mahkeme, Cang'a rüşvet ve görevi kötüye kullanmak suçlarından iki yıl ertelemeli idam cezası verdi. Çin kanunlarına göre, sanığın cezası, iki yıl boyunca yeni suç işlememesi durumunda ömür boyu hapis cezasına dönüştürülecek.

Uluslararası iş tecrübesine sahip olan 60 yaşındaki Cang, ICBC'den önce Amerikan teknoloji şirketi Hewlett Packard, İngiliz finans kuruluşu Schroders, Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs ve Alman bankası Deutsche Bank'ta da çalışmıştı. ICBC'de 2010-2018 yılları arasında görev yapan Cang, Çin'deki finans sektöründe 2021 yılından bu yana süren büyük yolsuzluk soruşturmalarında suçlanan üst düzey yöneticilerden biri olarak dikkat çekiyordu.