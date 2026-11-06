Yellowstone Milli Parkı'ndaki 110 metre genişliğindeki Büyük Prizmatik Kaplıcası'nda su yüzeyi, merkezden kıyılara doğru sarı, turuncu, yeşil ve kızıl dairesel şeritlere ayrıldı. Görsel değişimin kimyasal bir atıktan değil, suyun sıcaklığına göre yaşayan milyarlarca bakterinin ürettiği pigmentlerden kaynaklandığı belirlendi.

SUYUN RENGİ MERKEZDEN KIYILARA DOĞRU NASIL DEĞİŞTİ?

Kaplıcanın merkezindeki derin mavi alan, kenarlara yaklaştıkça sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor. Su kütlesindeki bu renk geçişleri yüzeyde kusursuz dairesel şeritler halinde uzanıyor. Çevredekiler tarafından ilk etapta yapay kirlilik sanılan bu durum, suyun soğuma hatlarında gelişen biyolojik dengeden kaynaklanıyor.

87 DERECELİK MERKEZ VE SOĞUYAN SU HALKALARI

Dev su kütlesinin merkezinde sıcaklık 87 dereceye ulaşıyor. Bu seviyedeki kaynar suda hiçbir mikroskobik organizma hayatta kalamıyor. Merkezdeki suyun saf mavi görünümü derinlikle korunurken, su kıyılara doğru ilerledikçe kademeli olarak soğuyor.

BAKTERİLER BU TABAKAYI NASIL MEYDANA GETİRDİ?

Sıcaklığın düştüğü her kademede ısıya dayanıklı farklı termofilik bakteri türleri kolonileşiyor. Bakteriler güneş ışınlarından korunmak için sarıdan kızıla uzanan pigmentler üretiyor. Farklı derecelerde kümelenen mikrobiyal katmanlar, kaplıcanın çevresinde geniş bir renk kuşağı meydana getiriyor.