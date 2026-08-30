Financial Times'ın haberine göre, dünyanın önde gelen özel altın depolama şirketleri, artan talep önünde kapasite sıkıntısı yaşıyor. Milyarderler ve üst düzey yatırımcılar, fonlar ve finansal ürünler yerine doğrudan fiziki altına yönelirken, bu durum lojistik altyapıda gerilim yaratıyor.

KASALAR ARTIK YETMİYOR



İngiltere merkezli Sharps Pixley mevcut baskıyı azaltmak için yeni bir tesis arıyor. İsviçre’de faaliyet gösteren Swiss Gold Safe ise altı kasa lokasyonunun tamamını genişletmeye hazırlanıyor.

Değerli metal sektörünün devlerinden MKS Pamp da en varlıklı müşterileri için özel bir kasa kurmayı planlıyor. Şirket, en az 50 milyon dolar değerinde çubuk bulunduran müşterilere hitap eden yeni bir hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Müşteriler, altınlarını ortak havuzlarda tutmak yerine bireysel kasalara kaydırmayı tercih ediyor. Bu tercih, finansal sisteme olan bağımlılığı azaltma ve olasi finansal sorunlara karşı güvence sağlama amacıyla şekilleniyor.

Yatırımcıların altına olan ilgisi araştırmalarla da doğrulanıyor. HSBC'nin 10 pazarda 10 bin varlıklı müşteriyle yönettiği anketçi katılımcıların yüzde 52’si 2026'da altın yatırımlarını artırmayı planlıyor.

UBS'nin 307 aile yatırım ofisiyle yaptığı araştırma, portföylerdeki altın payının 2025’teki yüzde 2’den 2026'da yüzde 3’e çıkacağını gösteriyor. Bank of Singapore ise müşterilerinin fiziki altın varlıklarının 2025 sonundan beri yüzde 40’tan fazla arttığını bildirdi.

TÜRKİYE’DE 4,5 MİLYAR DOLARLIK REKOR ALIM

Talep sadece zenginlerden gelmiyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında küresel altın para yatırımları yüzde 21 artıp 784 tona ulaştı.

Türkiye’de de benzer bir eğilim güçleniyor. 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 29 artan külçe ve sikke talebi 26,1 tona ulaşarak son 7 çeyreğin en yüksek seviyesine erişti.

Türk yatırımcılarının ilk çeyrekte külçe ve sikke için harcadığı tutar 4,5 milyar doları buldu. Bu rakam, Türkiye’de fiziki altın talebinde yeni bir rekoru kırarken, fiyat dalgalanmalarına rağmen yatırımcıların metale olan ilgisinin sıkılığını gösteriyor.