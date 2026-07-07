Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kaya sığınağında tarih öncesi kaya resimlerinden Nebati yazıtlarına, Roma ve Orta Çağ dönemine ait işaretlere kadar farklı uygarlıkların izleri tespit edildi. Araştırmacılar, alanın binlerce yıl boyunca hem insanların barınma noktası hem de hayvan sürülerinin sığınağı olarak kullanıldığını değerlendiriyor.

ARAŞTIRMALAR 10 BİN YILLIK GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKARDI

İncelemelere göre kaya sığınağındaki en eski kırmızı boyalı resimler MÖ 10.000 ile MÖ 5.500 yılları arasına tarihleniyor. Çizimlerde yaban hayvanları, yayını geren avcı figürleri ve av köpekleriyle gerçekleştirilen av sahneleri dikkat çekiyor.

Daha sonraki dönemlerde kayalara işlenen deve ve atlı savaşçı tasvirleri, geometrik semboller ile Nebati yazıtları ise bölgenin binlerce yıl boyunca farklı topluluklar tarafından kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, kaya sığınağının tarih öncesinden Orta Çağ'a kadar kesintisiz bir yaşam ve geçiş noktası olduğuna dikkat çekiyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazılarda hayvan gübresi tabakaları, taş bölmeler, ocak kalıntıları, çakmak taşı aletler ve seramik parçaları da gün yüzüne çıkarıldı. Bu bulgular, kaya sığınağının yalnızca kaya sanatı için değil, insanların ve sürülerin uzun yıllar boyunca barınma alanı olarak da kullanıldığını ortaya koyuyor.

Günümüzde Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi ile araştırma ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, kaya resimleri ve yazıtların ayrıntılı olarak belgelenmesi, kesin tarihlendirilmesi ve alanın uzun vadeli korunmasına yönelik projeler üzerinde çalışırken, yeni bulguların Sina Yarımadası'nın tarih öncesi yaşamına ilişkin bilinmeyen birçok ayrıntıyı ortaya çıkarması bekleniyor.