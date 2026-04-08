Portekiz’in kuzeyindeki Fafe Dağları'nın yaklaşık 800 metre rakımlı zirvesinde yer alan ve "Casa do Penedo" yani kaya evi olarak bilinen yapı, modern mimari kalıpların dışındaki tasarımıyla dikkat çekiyor. 1972-1974 yılları arasında inşa edilen yapı, bölgede bulunan dört devasa granit kayanın doğal formuna sadık kalınarak, bu kütlelerin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

DEV KAYALAR ARASINA KURULAN BİR EV

Rodrigues ailesi tarafından bir tatil evi olarak projelendirilen bina, granit kayaların hem dış cephe hem de iç mekanın bir parçası (duvar ve tavan) olarak kullanılması esasına dayanıyor. İki katlı yapının inşasında, dev kayalar arasındaki boşluklar yerel taşlarla örülerek kapatıldı. Evin dış alanında ise yine bir kaya kütlesinin oyulmasıyla oluşturulmuş doğal bir yüzme havuzu bulunuyor.

ELEKTRİK BİLE YOK

Bölgedeki modern rüzgar türbinlerine yakınlığına rağmen, Casa do Penedo bünyesinde herhangi bir elektrik tesisatı barındırmıyor. Yapının temel özellikleri şunlar:

İç mekanda ısınma büyük bir taş şömine ile sağlanırken, aydınlatma için mum ve fenerler kullanılıyor.

İçerideki oturma ve uyuma alanlarındaki mobilyaların büyük bir kısmı, yapının rustik dokusuna uygun şekilde kütüklerden imal edildi.

Artan turist ilgisi ve çevresel faktörler nedeniyle, binanın pencerelerinde kurşun geçirmez camlar ve ağır demir parmaklıklar tercih edildi.

KONUT İŞLEVİNİ YİTİRDİ

İnşa edildiği dönemde özel mülk ve konut olarak tasarlanan yapı, dünya çapında popülerlik kazanmasının ardından artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle konut işlevini yitirdi. Günümüzde bir müze olarak faaliyet gösteren Casa do Penedo bünyesinde, binanın inşaat sürecine ait arşiv fotoğrafları ve tarihi belgeler sergileniyor. Organik mimarinin dünyadaki en uç örneklerinden biri kabul edilen yapı, yıl boyunca çok sayıda mimari inceleme ve turistik geziye ev sahipliği yapıyor.