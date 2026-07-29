Sri Lanka'nın merkezinde yer alan ve "Aslan Kayası" olarak bilinen Sigiriya Antik Kenti, Kral I. Kashyapa döneminde inşa edilen saray kompleksi ve savunma sistemleriyle antik dünyanın en gelişmiş mimari örneklerinden biri kabul ediliyor. 1982 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alan; hidrolik mühendisliği, peyzaj mimarisi ve duvar resimlerini dikey bir kaya kütlesi üzerinde birleştiriyor.

200 METRELİK KAYA KÜTLESİ ÜZERİNE KURULAN SARAY NASIL PLANLANDI?

Sigiriya'nın temel mimari kurgusu, çevredeki ovaya hakim 200 metrelik dikey kaya kütlesinin stratejik kullanımına dayanıyor. Yerleşim, düz arazi yerine doğrudan kaya oluşumunun üzerine ve çevresine entegre edilmiş durumda. Teraslar, temeller ve su depolarıyla planlanan kompleks, tabandaki bahçelerden başlayıp duvarlar ve merdivenler vasıtasıyla dikey düzlemde yükselerek en tepe noktadaki kraliyet konutuna ulaşıyor.

HİDROLİK BAHÇELER VE SU SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIYORDU?

Kayalığın eteğinde yer alan kompleks; su bahçeleri, kanallar, rezervuarlar ve simetrik havuzlardan oluşan gelişmiş bir su yönetim sistemine sahiptir. Antik Asya mimarisinin en önemli hidrolik örnekleri arasında gösterilen bu altyapı, suyu kontrol altında tutarak hem kentsel dolaşımı ve peyzajı düzenlemiş hem de savunma hatlarına su tedariki sağlamıştır.

ANITSAL GİRİŞ, FRESKLER VE AYNA DUVAR HANGİ BİLGİLERİ BARINDIRIYOR?

Zirveye tırmanış yolundaki anıtsal giriş, kayanın dikey yüzeyine işlenmiş devasa taş aslan pençeleriyle "Aslan Kayası" adını almıştır. Ziyaretçilerin zirveye ulaşmadan önce geçtiği bu alan törensel bir geçit işlevi görürken, kayanın orta seviyesindeki korunaklı duvarlarda "Sigiriya Kızları" olarak bilinen tarihi renkli duvar resimleri yer alıyor.

Tırmanış rotasındaki bir diğer önemli unsur olan ve özel bir teknikle cilalanmış taş yüzeyi kapsayan "Ayna Duvar" ise, yüzyıllar boyunca alanı ziyaret eden kişilerin bıraktığı antik yazıt ve şiirleri muhafaza eden bir arşiv niteliği taşıyor.