Çin'in Sichuan eyaletinde yaşayan Qiu Zhonghu, diğer adıyla Hu Ge, ailesi için alışılmışın dışında bir ev yapmaya karar verdi. Madencilik ve inşaat alanındaki deneyiminden yararlanan adam, dağın yamacındaki dev kaya kütlesini oyarak dört kişilik bir yaşam alanı oluşturmaya başladı.

DAĞIN İÇİNE İKİ KATLI EV İNŞA ETTİ

Evin alt katını kendisi ve eşi, üst katını ise iki çocuğu için tasarlayan Hu Ge, odaları ve katları birbirine bağlayan merdivenleri doğrudan kayaların içine oydu.

İnşaat sırasında ortaya çıkan taşları da değerlendiren adam, bazı kaya parçalarını masa ve çeşitli eşyalara dönüştürdü. Evin elektrik ihtiyacı için ormanlık alandan kablo çekerken, su temin etmek amacıyla yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki doğal kaynağa boru hattı döşedi.

Ancak dağın içinde ev yapmak beklediğinden daha zorlu oldu. Yağmur sularının kayalardaki çatlaklardan içeri sızması, yüksek nem ve yapıda ortaya çıkan büyük bir yarık, inşaatın ilerlemesini güçleştirdi.

Çalışmalarına uzun süre ara vermek zorunda kalan Hu Ge, geri döndüğünde evin bazı bölümlerinin küflendiğini, ahşap eşyaların çürüdüğünü ve çevredeki bitkilerin yapıyı sardığını gördü. Bunun üzerine hasarlı alanları onararak çalışmalarını sürdürdü.

YETKİLİLER İNŞAATI DURDURMAK İSTEDİ

Sıra dışı yapı, yetkililerin de dikkatini çekti. Gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle kazı çalışmalarının durdurulması istendi.

Hu Ge ise inşaata yasal olarak devam edebilmek için gerekli işlemleri bekleyeceğini belirtti.

Tüm engellere rağmen evin büyük bir bölümü yaşanabilir hale getirildi. Elektrik ve su tesisatının yanı sıra mutfak, banyo ve ısınma sistemi de kuruldu. İki katlı evin alt bölümü büyük ölçüde tamamlanırken, üst katın inşaatı ise henüz bitirilmedi.