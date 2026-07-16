Kudüs’te yeni bir yerleşim alanı inşaatı başlamadan önce gerçekleştirilen rutin arkeolojik kazılar, bilim dünyasını heyecanlandıran gizemli bir keşfe sahne oldu. Arkeologlar, yerin metrelerce altında, kayaya son derece titiz bir işçilikle oyulmuş 50 metre uzunluğunda devasa bir tünel gün yüzüne çıkardı. Yüzeyden dik bir merdivenle inilen bu gizemli yapının sırrı ise henüz çözülebilmiş değil.

YERİN ALTINDA 5 METRE YÜKSEKLİK

Ynetnews’un aktardığı bilgilere göre, keşfedilen tünel sadece uzunluğuyla değil, devasa boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 metre yüksekliğe ve 3 metre genişliğe sahip olan tünelin içi, yüzlerce yıllık kalın toprak tabakalarıyla kaplanmış durumda.

Uzmanlar, tünelin yapımında kullanılan taş işçiliğinin olağanüstü kalitede olduğunu belirtiyor. Dönemin şartları göz önüne alındığında, böyle bir yapıyı inşa etmenin çok yüksek düzeyde mühendislik planlaması, devasa mali kaynaklar ve yüzlerce insanın fiziksel çabasını gerektirdiği vurgulanıyor.

NE SU TÜNELİ NE KAÇIŞ YOLU

Arkeologları en çok düşündüren konu ise tünelin yapılış amacı. İlk bakışta akla gelen geleneksel teoriler, yapılan incelemelerle birer birer elendi. Tünelin duvarlarında antik dönemlerde su sızdırmazlığı sağlamak için kullanılan özel sıvaya rastlanmadı. Dahası, bölgenin jeolojik yapısında herhangi bir su tabakası bulunmuyor. Ölçeğinin çok büyük olması ve çevrede doğrudan bağlantılı olduğu benzer bir askeri veya sivil yapılaşmanın bulunmaması, bu ihtimali de oldukça düşürüyor.

EN GÜÇLÜ SENARYO: MADEN OCAĞI

Şu an için masadaki en güçlü tahmin, tünelin kireç üretimi veya yapı taşı yapımına uygun tebeşir tabakasına ulaşmak amacıyla kazılmış bir maden olması. Tavanda yer alan havalandırma şaftı ve zeminde bulunan taş kalıntıları bu "hammadde arayışı" teorisini doğrudan destekliyor. Öte yandan, yapının henüz tamamlanmadan yarım bırakılmış olma ihtimali de asıl işlevinin çözülmesini zorlaştırıyor.

Tünelin içerisinden döneme dair somut bir seramik, sikke veya yazıt çıkmadığı için tam olarak kaç yaşında olduğu henüz bilinmiyor. Ancak tünel; Demir Çağı'na ait bir kamu binasına ve Demir Çağı'ndan İslam dönemine kadar kesintisiz yerleşim gören ünlü Tel Ramat Rachel antik sit alanına sadece birkaç yüz metre uzaklıkta yer alıyor. Bu da yapının binlerce yıllık bir geçmişe sahip olabileceğine işaret ediyor.