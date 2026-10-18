Hong Kong yönetimi, özel ve kamu binalarında tespit edilen skandal ihlallerin ardından harekete geçti. Yapılan resmi incelemelerde asansör kapılarında yangın güvenliği bileşenlerinin eksik olduğunun anlaşılması üzerine, kentteki tüm asansör firmalarına son 10 yılda monte edilen kat kapılarını tek tek denetleme talimatı verildi.

Soruşturma kapsamında en az 78 özel binada ve 2 toplu konut sitesindeki asansörlerde yangına karşı hayati önem taşıyan parçaların bulunmadığı ortaya çıktı. Skandalın odağındaki asansör firması "Taizoom Elevator" bünyesinde yapılan denetimlerde ciddi ihmaller belirlenirken, polisin şirket müdürü ile iki asansör mühendisini gözaltına aldığı bildirildi.

GÜVENLİK AÇIKLARI DERHAL KAPATILMALI

Elektrik ve Mekanik Hizmetler Departmanı (EMSD) tarafından tüm asansör yüklenicilerine gönderilen resmi uyarı yazısında, son yıllarda yapılan geniş çaplı asansör yenileme çalışmalarında tespit edilen aksaklıkların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Şirketlerin, monte ettikleri kapıların tasarım ve güvenlik standartlarına uygunluğunu acilen gözden geçirmeleri ve güvenlik açıklarını derhal kapatmaları isteniyor.