Hindistan’ın Nagpur kentinde, ulaşım altyapısını tamamen baştan yazacak devasa bir metro projesi için kelimenin tam anlamıyla "mühendislik harikası" bir lojistik operasyon yürütülüyor. Kent içi trafiğe nefes aldırması planlanan dev yatırım kapsamında, her biri tam 120 ton ağırlığında olan akılalmaz boyutlardaki beton kirişler şantiye alanlarına taşınıyor. Toplamda 140 adet dev yapının kullanılacağı projede, çalışmalar gece gündüz kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

SAATTE SADECE 10 KİLOMETRE İLERLİYOR

Nagpur Metrosu’nun Reach-3A koridorunda yürütülen bu operasyon, Hindistan tarihinin en dikkat çekici mühendislik ve lojistik başarılarından biri olarak kayıtlara geçiyor. Standart yöntemlerle üretilmesi ya da taşınması imkansız olan bu devasa bloklar, fabrikalarda özel olarak üretildikten sonra yine bu iş için tasarlanmış çok akslı dev platform araçlarına yükleniyor.

Yük güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla, toplam 52 kilometrelik bir güzergahı geride bırakan bu dev araçlar saatte ortalama sadece 10 kilometre hızla ilerleyebiliyor.

TRAFİK GEÇİCİ OLARAK DURDURULUYOR

Bu devasa sevkiyat sırasında hata payına yer yok. Yolculuk boyunca güzergah üzerinde yer alan köprülerin tonaj dayanıklılığı, keskin virajlar ve bağlantı noktaları mühendislik ekipleri tarafından anlık olarak analiz ediliyor. Yol altyapısının sürekli denetim altında tutulduğu bu zorlu operasyonda, gerekli görülen kritik noktalarda şehir trafiği geçici olarak tamamen durduruluyor.

METRO HATTININ OMURGASI BU BLOKLARA EMANET

Peki, taşınması bu kadar zahmetli olan devasa beton bloklar ne işe yarayacak? Proje yetkililerinin aktardığı bilgilere göre bu kirişler, metro hattında yer alacak istasyonların ve yükseltilmiş ray sistemlerinin ana taşıyıcı omurgasını oluşturuyor. Bu özel yapı elemanlarının tercih edilmesi sayesinde, hat üzerinde çok daha geniş açıklıklar güvenle geçilebiliyor ve depreme ya da yüksek tonaja maksimum dayanıklılıkta bir altyapı kuruluyor.

Nagpur Metro ağının kapsama alanını ciddi ölçüde genişleTecek olan Reach-3A koridorunun 2027-2028 döneminde tamamen tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Yatırım, kentsel ulaşımda devrim yaratmaya hazırlanırken, aynı zamanda tonlarca ağırlıktaki yapı elemanlarının sıfır hata ile taşındığı dünyanın en başarılı ağır yük lojistiği operasyonlarından biri olarak şimdiden tarihe geçmiş durumda.