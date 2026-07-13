Bilim insanları, Almanya'da bulunan yaklaşık 46 santimetre uzunluğundaki fosil kıskacı inceleyerek hayvanın toplam vücut uzunluğunu hesapladı. Elde edilen sonuçlar, Jaekelopterus'un daha önce tahmin edilenden yaklaşık yarım metre daha büyük olduğunu ve bilinen en büyük eklembacaklı unvanını aldığını ortaya koydu.

DEV KISKACIYLA AVLARINI YAKALIYORDU

Jaekelopterus, günümüz akreplerinin doğrudan atası değildi. 'Deniz akrebi' olarak bilinen eurypterid grubuna ait bu canlı, güçlü kıskacı ve dikenli uzuvlarıyla balıkları ve diğer su canlılarını yakalayıp parçalayan bir avcıydı. Bilim insanlarına göre iri ve sağlam kıskacı, avını kavrayıp delmeye uygun şekilde evrimleşmişti.

Araştırmacılar, bu dev avcının yaşadığı dönemde besin zincirinin üst basamaklarında yer aldığını düşünüyor. Bazı paleontologlar, Jaekelopterus'un dönemin büyük balıklarıyla aynı ekosistemde en etkili avcılardan biri olduğunu belirtiyor.

BÜYÜKLÜĞÜNÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bilim insanlarına göre Jaekelopterus'un yaklaşık 2,5 metreye ulaşmasında tek bir etken bulunmuyor. Yüksek oksijen seviyesi, bol besin kaynakları ve dönemin çevre koşullarının birlikte etkili olduğu düşünülüyor. Günümüzde yayımlanan yeni araştırmalar da dev deniz akreplerinin farklı dönemlerde benzer şekilde büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Bugüne kadar bulunan fosiller arasında Jaekelopterus rhenaniae, yaklaşık 2,5 metrelik uzunluğuyla dünyanın bilinen en büyük eklembacaklısı olma özelliğini koruyor.