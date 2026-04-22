Helsinki’nin çehresini değiştiren stratejik yatırımlardan biri olan Kruunuvuorensilta Köprüsü, Korkeasaari ile Kruunuvuorenranta bölgelerini birbirine bağladı.

Finlandiya'nın en uzun ve en yüksek köprüsü olma unvanını taşıyan bu yapı, alışılmışın aksine otomobil trafiğine tamamen kapalı tutulacak.

ULAŞIM MESAFESİNİ YARIYA İNDİRDİ

Sadece yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma araçları tarafından kullanılabilecek olan köprü, Kruunuvuorenranta ile şehir merkezi arasındaki ulaşım mesafesini 11 kilometreden 5,5 kilometreye indirerek büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor.

Açılış haftasında 50 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen köprü, şimdiden kentin yeni simgesi kabul ediliyor.

Projeyi değerlendiren Belediye Başkanı Daniel Sazonov, köprünün sadece bir ulaşım yolu değil, kente bakışı değiştiren estetik bir değer olduğunu vurguladı. Sazonov, "Bu yapı kentin geniş merkez alanlarını birbirine bambaşka bir vizyonla bağlıyor," ifadelerini kullandı.

Helsinki’deki değişim sadece yeni köprüyle sınırlı kalmıyor. Şehir, hem tarihini koruyan hem de modern konfor sunan yeni noktalarıyla dikkat çekiyor:

Tarihi Dokunuş: Nordik ülkelerin faaliyetteki en eski yüzme alanı olan Art Deco stilindeki Yrjönkatu Yüzme Salonu, restorasyon sonrası yeniden kapılarını açtı.

Kültürel Miras: Seurasaari Açık Hava Müzesi, 1953 yılından bu yana korunan geleneksel bir Fin yazlık kulübesini sergileyerek ziyaretçilere yerel yaşamın köklerini sunmaya hazırlanıyor.

Gastronomi ve Lüks Konaklama: Helsinki Merkez Tren İstasyonu'nun tarihi salonunda açılan "Taulu" restoranı gurmeleri ağırlarken; bünyesinde sauna ve özel teras jakuzileri barındıran Waldorf Astoria Helsinki, kentin lüks konaklama çıtasını yukarı taşıyor.