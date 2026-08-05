Almanya'nın Hamburg kentindeki en işlek demiryolu hatlarından birinin üzerinde yer alan tarihi Sternbrücke köprüsünün yenilenmesi kapsamında devasa bir mühendislik operasyonu tamamlandı. Yaklaşık 3 bin 700 ton ağırlığındaki ve 108 metre uzunluğundaki yeni çelik köprü, monte edildiği alandan nihai konumuna şehir caddeleri üzerinden yürütülerek götürüldü.

3 BİN 700 TONLUK DEV YAPI ŞEHİR İÇİNDE NASIL TAŞINDI?

Deutsche Bahn tarafından yürütülen çalışmada, 108 metre uzunluğundaki yeni köprü, SPMT (kendinden tahrikli modüler araç) olarak bilinen ve toplam 1.088 tekerleğe sahip özel taşıyıcı sistemle aktarıldı. Yerden 6 metre yükseklikte Max-Brauer-Allee boyunca yaklaşık 500 metre ilerleyen yapı, saatte maksimum 1 kilometre hızla hareket ettirildi. Taşıma işlemi 30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde kesintisiz manevralarla tamamlandı.

BİNALARA 20 SANTİMETRE KADAR YAKLAŞAN TAŞIMA NASIL YAPILDI?

Yoğun nüfuslu ve binaların sık olduğu güzergahta ilerleyen devasa köprü, bina cephelerine son derece kritik mesafelerden geçti. Güzergahın bazı noktalarında köprünün çelik aksamı ile binalar arasındaki mesafe 20 santimetreye kadar düştü. Ağırlığın zemine dengeli dağıtılması ve caddeye serilen çelik levhaların yeniden hizalanması amacıyla devasa araç periyodik olarak durdurularak güvenlik kontrolleri sağlandı.

1926 YAPIMI ESKİ KÖPRÜ NEDEN YENİLENDİ?

Yaklaşık bir asırdır hizmet veren 1926 yapımı eski köprünün, çelik yorgunluğu ve modern demiryolu standartlarına uyumsuzluk nedeniyle teknik ömrünü tamamladığı duyuruldu. Günde yaklaşık 900 bölgesel, uzun mesafeli ve S-Bahn treninin geçtiği hat üzerinde yapılan incelemelerde, eski yapının onarılamayacağı saptanarak 14 ayda inşa edilen yeni kemerli köprü projesi hayata geçirildi.

İçe doğru eğimli metal kemer tasarımıyla inşa edilen 108 metrelik yeni köprü, eski yapının altında bulunan ve karayolu trafiğini engelleyen altı adet destek sütununu tamamen ortadan kaldırdı. Proje kapsamında ayrıca demiryolunun altındaki kentsel alanı korumak ve ses kirliliğini önlemek amacıyla 380 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde gürültü bariyerleri hatta entegre edildi.