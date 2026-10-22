Ülkenin yüksek hızlı tren projesi HS2 kapsamında yapılan Westbury Viyadüğü'nde kullanılan yöntem, ağır çelik parçaların kontrollü biçimde kaydırılmasını sağladı. Böylece devasa yapının, bulunduğu noktadan kaldırılmasına gerek kalmadan aşamalı olarak yerine yerleştirilmesi mümkün oldu.

BİNLERCE TONLUK YAPI ÖZEL KAPLAMAYLA KAYDIRILDI

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde inşa edilen Westbury Viyadüğü, yaklaşık 320 metre uzunluğunda. Yüksek hızlı trenlerin kullanacağı köprünün çelik taşıyıcı sistemi, toplam 2 bin 695 ton ağırlığındaki bölümlerden oluşuyor.

Mühendisler, bu büyüklükteki çelik yapıyı yerine yerleştirmek için özel bir kaydırma sistemi hazırladı. Sistemin temelinde, kızartma tavalarının yapışmaz kaplamalarında da kullanılan politetrafloroetilen (PTFE) adlı malzeme bulunuyor.

PTFE, düşük sürtünme özelliği sayesinde ağır parçaların yüzey üzerinde daha kolay hareket etmesini sağlıyor. Köprünün çelik bölümleri de özel kaydırma yüzeyleri ve hidrolik ekipmanlar yardımıyla kontrollü biçimde ilerletildi.

Bu yöntem, özellikle ağır yapıların vinçlerle tek seferde kaldırılmasının zor olduğu büyük altyapı projelerinde kullanılıyor. Köprünün bölümler halinde kaydırılması, montaj sırasında hareketlerin hassas biçimde kontrol edilmesine olanak tanıdı.

KÖPRÜNÜN İNŞAATI TAMAMLANDI

Çelik taşıyıcıların kaydırılması Mart 2024'te başladı ve Ekim 2024'te tamamlandı. Köprü üç aşamada ilerletilirken, ilk aşamada 1.145 ton olan hareket ettirilen yapının ağırlığı son aşamada 2 bin 695 tona ulaştı.

Çelik bölümlerin yerleştirilmesinin ardından beton tabliye 42 metrelik parçalar halinde döküldü. Son olarak köprünün kenarlarındaki koruyucu yapılar monte edildi. HS2 yönetimi, Westbury Viyadüğü'nün inşaatının 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Köprüde ayrıca Fransız yüksek hızlı tren hatlarından esinlenen özel bir yapı sistemi kullanıldı. Çelik kirişlerin hem üstüne hem de altına betonarme katmanlar yerleştirilerek daha az çelik ve betonla dayanıklı bir taşıyıcı sistem oluşturuldu.

Westbury Viyadüğü, Brackley çevresinde inşa edilen en uzun HS2 köprüsü olma özelliğini taşıyor. Yapı tamamlanmış olsa da yüksek hızlı tren seferleri henüz başlamadı. Projenin diğer bölümlerinde inşaat çalışmaları devam ediyor.