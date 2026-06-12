Hindistan hükümeti, mühendislik sınırlarını zorlayacak devasa bir altyapı projesine resmi onayı verdi. Ülkenin çehresini değiştirecek proje kapsamında, her yıl şiddetli sellerle boğuşan stratejik öneme sahip Assam bölgesindeki Brahmaputra Nehri'nin altına 15,8 kilometre uzunluğunda dev bir su altı tüneli inşa edilecek.

Yaklaşık 2,2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek bu devasa yapı, Hindistan'ın ilk su altı karayolu-demiryolu tüneli olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’deki Marmaray ve Avrasya Tüneli projelerinin birleşik bir modelini andıran bu mega yapı, çift tüplü tasarımı sayesinde Asya'nın en büyük nehirlerinden birinin altından aynı anda hem otomobillerin hem de trenlerin geçmesine olanak sağlayacak.

Nehir yatağının onlarca metre altında, TBM (köstebek) adı verilen devasa tünel açma makineleriyle tamamen kuru bir ortamda kazılacak olan tünel, bölgenin deprem riski ve balçıklı toprak yapısı nedeniyle yüksek mühendislik teknolojisiyle inşa edilecek. Resmi onayın ardından ihale ve detaylı mühendislik çalışmalarına başlanacak olan proje tamamlandığında, Hindistan nehirleri yer altından birbirine bağlayan dünyadaki az sayıda ülke arasına adını yazdıracak.