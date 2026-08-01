Dijital varlık sektörü küresel altın piyasasının önemli bir unsuru haline gelmeye devam ederken, Tether yayınladığı ikinci çeyrek finansal raporunda 1,5 milyar dolar net faaliyet kârı elde ettiğini ve çeyrek boyunca 14 ton fiziki altın satın aldığını açıkladı.

Son alımlarla birlikte şirketin toplam altın varlığı yaklaşık 18,8 milyar dolar değerinde 146 tonun üzerine çıktı. Bu durum Tether'i dünyanın en büyük fiziki altın sahibi özel kuruluşlarından biri haline getirdi.

Açıklanan verilere göre, sektörün toplam piyasa değerindeki düşüşe rağmen Tether'in USD₮ stabil kripto para ihracı ikinci çeyrek sonunda 184,6 milyar dolara ulaşarak ilk çeyrek sonuna kıyasla yaklaşık 446 milyon dolar artış gösterdi.

Kitco News'te yer alan habere göre, şirket, USD₮'nin pazar payının %60'ın üzerine çıktığını ve altın ile Bitcoin tarafında yaşanan dalgalanmalara rağmen rezerv stratejisinin direnç gösterdiğini belirtti.

Ayrıca çeyrek sonu itibarıyla şirket rezervlerinin yükümlülüklerini yaklaşık 4,11 milyar dolar aştığı bilgisine yer verildi.

ALTIN ALIMLARINDA REZERV STRATEJİSİ

Tether Üst Yöneticisi (CEO) Paolo Ardoino, ikinci çeyrek sonuçlarının rezerv stratejilerinin gücünü piyasa baskısı altında kanıtladığını ifade etti.

Ardoino; çeyrek boyunca ABD Tahvili portföyü ve repo performansının etkisiyle 1,50 milyar dolar net faaliyet kârı sağladıklarını, teminatlı kredileri 2,38 milyar dolar azalttıklarını ve fiziki altın rezervlerine 14 ton eklediklerini vurguladı. Aynı dönemde küresel kullanıcı tabanının 30 milyondan fazla arttığı kaydedildi.

Mevcut durumda altın, Tether'in 187,8 milyar dolarlık toplam rezervinin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. 146 tonu aşan altın varlığı ile şirket, birçok merkez bankasından daha fazla altına sahip konumda bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları ikinci çeyrekte toplam 289 ton altın alımı gerçekleştirdi. Tether'in 14 tonluk alımı, bu dönemdeki resmi sektör altın talebinin yaklaşık %5'ine karşılık geldi. Şirket rezervlerinin çoğunluğunun ise ABD hükümeti destekli enstrümanlar ve kısa vadeli likidite araçlarında tutulmaya devam ettiği bildirildi.