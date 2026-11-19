ABD'de günler içinde havacılık, bankacılık, teknoloji ve istihbarat sistemlerinde yaşanan kesintiler üzerine Kongre, yetkililerden açıklama istedi. 18 Kasım'da Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesinde düzenlenen oturumda, arızaların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı ve kritik altyapıların güvenliği sorgulandı.

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton ve FBI Başkan Yardımcısı Christopher Raia'nın soruları yanıtladığı oturumda yetkililer, mevcut incelemelerde kötü niyetli siber faaliyete işaret eden kanıt bulunmadığını belirtti.

KALKIŞLAR 4 SAAT 45 DAKİKA DURDU

Kesintilerin en geniş etkilerinden biri 13 Kasım'da havacılıkta yaşandı. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) hava trafik kontrol sistemlerindeki iletişim ve radar sorunları nedeniyle ülke genelinde yeni uçuşların kalkışı yaklaşık 4 saat 45 dakika durduruldu. Havada bulunan yaklaşık 3 bin 500 uçak güvenli biçimde iniş yaptı.

FAA verilerine göre aynı gün yaklaşık 12 bin 462 uçuş iptal edildi. Yetkililer, iptallerin tamamının doğrudan sistem arızasından kaynaklanmadığını belirtti. İlk aşamada 1,5 milyondan fazla yolcunun seyahat aksaklıklarından etkilendiği bildirildi.

New York, Los Angeles, Chicago, Dallas ve Washington'daki havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular geceyi terminal zeminlerinde battaniyelerle geçirdi. Kalkışların yeniden başlamasının ardından da ekiplerin çalışma programları, uçakların sonraki seferleri, bagaj işlemleri ve aktarmalarda sorunlar sürdü.

Flightradar24'ün paylaştığı bilgilere göre, ABD'ye yönelen ve normal koşullarda aynı saatlerde 3 bin 600'ün üzerinde olması beklenen havadaki uçak sayısı, kalkışların durdurulduğu süreçte 336'ya kadar geriledi. Avrupa, Kanada ve Meksika bağlantılı seferler de aksaklıklardan etkilendi.

ESKİ İLETİŞİM AĞINDA AŞIRI YÜK

FAA'nın teknik incelemelerinde, hava trafik kontrol merkezlerini birbirine bağlayan eski iletişim altyapısındaki istikrarsızlığın arızaya yol açtığı belirlendi. Yetkililere göre sistemin bazı bölümlerine her 4-5 saniyede yaklaşık bin bağlantı girişimi ulaşması ağ üzerinde aşırı yük oluşturdu.

Teksas'ın Amarillo kentindeki radar tesisi ile Arkansas'taki El Dorado iletişim merkezi, sorunun muhtemel kaynakları arasında gösterildi. El Dorado'da yeni yönlendiricilerin kurulumu sırasında yaşanan sorunların sistemi etkilediği değerlendirildi. Ağdaki bazı bağlantıların devre dışı bırakılmasıyla trafik yeniden dengelendi.

FAA, arızanın ardından 60'tan fazla ağ yönlendiricisinde belirli işlevleri önlem amacıyla devre dışı bıraktığını ve sorunla bağlantılı cihazların kurulumunu durdurduğunu açıkladı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, eskiyen sistemler yenilenmezse benzer sorunların tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

MICROSOFT, BANKALAR VE HAVAYOLLARINDA AKSAKLIKLAR

Kesinti zincirinin ilk büyük halkası, 12 Kasım'da Microsoft 365 hizmetlerinde yaşandı. Yaklaşık 24 saat süren sorun, Outlook ve Exchange Online başta olmak üzere kurumsal iletişim hizmetlerini etkiledi. E-posta gönderip alamayan kullanıcıların ve şirketlerin iş süreçleri aksadı.

13-14 Kasım'da insan kaynakları ve bordro hizmetleri sunan Workday'in sistemleri bazı müşteriler için kullanılamaz hale geldi. 15 Kasım'da Amazon Web Services'ın ABD altyapısında bağlantı ve kimlik doğrulama sorunları bildirildi.

16 Kasım'da United Airlines'ta pilotların uçuş planlama uygulamalarına ve uçakların son ağırlık bilgilerine erişimindeki sorunlar bazı seferleri geciktirdi. Aynı gün JPMorgan Chase müşterileri de ödeme ve işlem süreçlerinde gecikmelerle karşılaştı. Apple'ın App Store, Apple Music, AppleCare ve bazı iCloud hizmetlerinde ise 17 Kasım'da erişim sorunları yaşandı.

NSA KESİNTİSİNE İLİŞKİN SORULAR

Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında da kesinti meydana geldi. Yetkililer, sorunun kurum içindeki bakım ve teknik değişikliklerle bağlantılı olduğunu değerlendirdiklerini, dışarıdan bir siber saldırıya ilişkin kanıt bulunmadığını açıkladı.

Kongredeki oturumda Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Dan Goldman, Ulusal İstihbarat Direktörü Clayton'a NSA'daki kesintinin yazılım güncellemelerinden mi yoksa dış müdahaleden mi kaynaklandığını sordu. Clayton, mevcut incelemelerde dış tehdit aktörlerine işaret eden bulgu bulunmadığını söyledi. Goldman ise yanıtları yeterince açık bulmadığını belirtti.

Clayton, kesintilerin bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerle bağlantılı ayrı olaylar olarak değerlendirildiğini aktardı. FBI Başkan Yardımcısı Raia da incelenen olaylarda siber saldırı bulgusuna ulaşılmadığını, özel sektör kuruluşlarıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Mullin, olayların yabancı ülkelerin kötü niyetli siber faaliyetlerinden kaynaklanmadığından yüzde 98 oranında emin olduğunu söyledi. Bununla birlikte, bu kadar kısa sürede bu ölçekte teknoloji kesintisi yaşandığına daha önce tanık olmadığını belirtti.

GÜNCELLEME VE KESİNTİSİZ HİZMET DENGESİ

Kesintilerin ardından yapay zekanın siber güvenlik üzerindeki etkileri de tartışıldı. Uzmanlar, gelişmiş yapay zeka araçlarının yazılım açıklarını daha hızlı tespit edebilmesinin şirketleri daha sık güncelleme yapmaya yönelttiğine dikkat çekti. Yeni güvenlik yamalarının bazı durumlarda beklenmeyen teknik sorunlara neden olabileceği belirtildi.

Kongrede altyapı yatırımları, federal kurumların krizlere hazırlığı ve özel teknoloji şirketlerine bağımlılık da gündeme geldi. Mullin'in uçuş krizinin hemen ardından bir Amerikan futbolu karşılaşmasına devlet uçağıyla gitmesi eleştirildi. Mullin ise yolculuğun ABD hava sahasına duyduğu güveni gösterdiğini savundu.