Otomotiv, savunma sanayii, havacılık ve tıbbi cihaz üreticilerini derinden sarsan küresel bellek tedariki sıkıntısına merhem olacak hamle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Micron, Virginia’daki Manassas tesisinde 1α (1-alpha) üretim sürecine sahip yeni DRAM üretimine başladığını resmen duyurdu.

Şirket, 2 milyar doları aşan dev bütçeli yatırımı ve ABD hükümetinin sağladığı 275 milyon dolarlık CHIPS Yasası desteğiyle, kritik öneme sahip DDR4 wafer (yonga levha) üretim kapasitesini tam dört kat artıracak. Fabrikada seri üretimin yıl sonuna kadar tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.

AÇILMASA FİYATLAR %100 ARTACAKTI

Micron'un bu stratejik hamlesi, endüstriyel sektörlerin adeta nefes alamaz hale geldiği bir dönemde gerçekleşti. Samsung ve SK Hynix gibi dünya devi üreticiler, üretim hatlarını tamamen yapay zeka odaklı HBM ve yeni nesil DDR5 belleklere kaydırınca, eski nesil DDR4 üretimi neredeyse durma noktasına gelmişti. Öyle ki Micron, geçtiğimiz yıl veri merkezleri için DDR4 sevkiyatlarını kademeli olarak bitireceğini açıklamıştı.

Bu durum, üretimi uzun yıllar devam eden otomobiller, savunma sistemleri ve medikal cihaz üreticilerini çaresiz bıraktı. S&P Global Mobility verilerine göre, bu üretim kesintisi nedeniyle otomotiv tipi DRAM fiyatlarının 2026 yılında yüzde 70 ila yüzde 100 arasında rekor bir artış göstermesi bekleniyordu. Otomotiv devlerinin elindeki bellek stok süreleri ise 31 haftadan 6 haftaya kadar gerilemişti. Micron'un üretimi dört katına çıkarma kararı, piyasadaki bu devasa arz açığını kapatarak fiyatların yeniden normal seviyelere düşmesini sağlayacak.