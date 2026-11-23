Teknik direktörlük koltuğuna oturan Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk sınavında Liverpool ile karşılaşan Manchester United, sahadan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar için kabus gibi başlayan mücadelede Matthijs de Ligt'in hatasının ardından Leny Yoro, henüz 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda savunma hatalarının ardı arkası kesilmezken, 10 kişi kalan rakibini adeta sürklase eden Liverpool istediği gibi pozisyon üreterek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

CANLI YAYINDA KENDİSİNİ TOKATLADI

Karşılaşmada yorumculuk görevini üstlenen Manchester United'ın eski kaptanı Gary Neville, çocukluk aşkı olan kulübünün sahada dağılmasını izledikten sonra Sky Sports stüdyosunda adeta çileden çıktı. Savunma oyuncularının beden dilini yerden yere vuran 51 yaşındaki futbol adamı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbirini tetikte, uyanık ve kafalarının içinde bir şeylere odaklanmış (parmağıyla kafasını işaret ederek) halde görmüyorum. Hiçbirinin öyle baktığını görmedim. Sadece böyle görünüyorlar..."

Bu sözlerin ardından birkaç saniye boyunca boş gözlerle ekrana bakan Neville, bir anda "Uyanın!" diye bağırarak kendi yüzüne tokat attı. İzleyicileri ve stüdyodakileri şoke eden efsane isim, tepkisini sürdürerek bir kez daha "Uyanın!" diye haykırdı ve yüzüne bir tokat daha atarak, "Siz Manchester United için oynuyorsunuz!" şeklinde bağırdı. Neville'in bu sıra dışı ve öfkeli tepkisi sosyal medyada viral olurken, birçok United taraftarı kulüp efsanesinin bu görüntüsü karşısında endişelerini dile getirdi.