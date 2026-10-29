Galatasaray’ın sezon başında 25 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kısa sürede fark yaratan 21 yaşındaki orta saha, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansla dev kulüplerin radarına girdi. Barcelona ve Lille maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren Rus futbolcu, oyun görüşü, pas kalitesi ve hücuma katkısıyla scout raporlarının üst sıralarına yükseldi.

LOCA TALEP ETTİLER

Lıverpool’un, Fenerbahçe karşılaşmasından önce oynanacak Galatasaray-Stuttgart mücadelesini statta takip etmek amacıyla yönetimden loca talebinde bulunduğu öğrenildi. Arsenal’in yanı sıra Newcastle United, Tottenham, Brighton, Manchester United, Chelsea, Manchester City, PSG ve Monaco’nun da genç yeteneği yakından izlediği belirtiliyor. Sözleşmesinde 55 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan Batrakov için Galatasaray sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 15’ini Rus kulübüne verecek. Bu durumda dahi sarı-kırmızılıların kasasına 25 milyon Euro girecek.