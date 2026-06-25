Rüzgarın etkisiyle sürekli yer değiştiren kumul, bazı yıllarda birkaç metre ilerliyor. Bu doğal hareket nedeniyle çevredeki çam ormanlarının bir bölümü zamanla kumun altında kalırken, yol ve altyapılar da düzenli olarak yeniden planlanmak zorunda kalıyor.

RÜZGAR KUMU SÜREKLİ İÇ KESİMLERE TAŞIYOR

Bilim insanlarına göre Dune du Pilat'ın hareketinin temel nedeni Atlantik Okyanusu'ndan gelen güçlü rüzgarlar. Sahilden taşınan kumlar yıllar boyunca tepenin üzerine birikiyor, ardından rüzgar kumu iç kesimlere doğru itmeye devam ediyor.

Bu süreçte kumulun denize bakan yüzü sürekli yenilenirken, arka kısmında kalan kumlar ormanlık alanların üzerine ilerliyor. Bazı bölgelerde ağaçların yalnızca tepeleri görünür hale gelirken, eski yürüyüş yolları ve küçük evler tamamen kum altında kalabiliyor.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ İZLEMEYE GİDİYOR

Doğal hareketine rağmen Dune du Pilat, Fransa'nın en çok ziyaret edilen doğal alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Her yıl milyonlarca turist dev kum tepesine çıkarak Atlas Okyanusu ile çam ormanlarının buluştuğu manzarayı izliyor.

Araştırmacılar, kumulun hareketinin tamamen doğal bir süreç olduğunu ve iklim koşulları ile rüzgar düzenine bağlı olarak gelecekte de devam edeceğini belirtiyor. Bu nedenle çevredeki altyapı çalışmaları ve koruma planları, kum tepesinin sürekli yer değiştireceği gerçeği dikkate alınarak hazırlanıyor.