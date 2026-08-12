Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, RBC Capital Markets’ın 2027 yılına ilişkin beklentileri yatırımcıların dikkatini çekti.

Banka, ons altın için üç farklı senaryo değerlendirirken, en iyimser tahmininde fiyatın 2027 boyunca ortalama 5 bin 296 dolar seviyesinde gerçekleşebileceğini tahmininde bulundu.

Ons altın salı günü yaklaşık 4 bin 380 dolar seviyesinden işlem görürken, son 48 saat içinde 4 bin 430 doların üzerini gördü. Fiyat, ardından gelen sınırlı geri çekilmeyle yeniden 4 bin 380 dolar civarına geriledi.

RBC'NİN TAHMİNİ ŞU ŞEKİLDE OLDU

RBC'nin yüksek fiyat senaryosu, altının 2027'de 5 bin dolar seviyesinin üzerinde kalabileceğine işaret ediyor.

2027 1. çeyrek: 5 bin 249 dolar

2027 2. çeyrek: 5 bin 297 dolar

2027 3. çeyrek: 5 bin 321 dolar

2027 4. çeyrek: 5 bin 318 dolar

2027 ortalaması: 5 bin 296 dolar

Mevcut 4 bin 380 dolar civarındaki fiyatla karşılaştırıldığında, RBC'nin iyimser senaryosu yaklaşık yüzde 21'lik yükseliş potansiyelini gösteriyor.

RBC’den ALTINDA TEMKİNLİ TAHMİN

RBC Capital Markets’ın ana senaryosu, altın fiyatlarında daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor. Banka, ons altının 2026 yılı genelinde ortalama 4 bin 577 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

2026’nın üçüncü çeyreği için 4 bin 558 dolar, son çeyreği için ise 4 bin 370 dolar tahmininde bulunuyor. Banka, 2027 yılı için baz senaryodaki ortalama ons altın fiyatını ise 4 bin 225 dolar olarak hesaplıyor.

Bu beklenti, altının yüksek seviyelerini koruyabileceğine fakat yılın başındaki hızlı yükseliş temposunun devam etmeyebileceğine işaret ediyor.

OLUMSUZ SENARYO BEKLENTİSİ

RBC'nin üçüncü senaryosu ise altın yatırımcıları açısından çok daha sert bir tabloya işaret ediyor. Bankanın kötümser tahmininde ons altının 2027 yılı ortalaması 3 bin 661 dolar olarak hesaplanıyor.

Çeyreklik tahminler ise şöyle:

2027 1. çeyrek: 3 bin 500 dolar

2027 2. çeyrek: 3 bin 686 dolar

2027 3. çeyrek: 3 bin 729 dolar

2027 4. çeyrek: 3 bin 757 dolar

Böylece RBC'nin en yüksek ve en düşük senaryoları arasında 2027 yılı ortalaması açısından yaklaşık bin 635 dolarlık fark bulunuyor.

ARZ FAZLASI GELECEKTE ARTACAK

RBC'nin tahminlerinde fiziki altın piyasasındaki arz-talep dengesinde kilit rol oynuyor. Banka, piyasadaki arz fazlasının önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyor.

RBC'ye göre altın piyasasında 2026 yılında 301 tonluk arz fazlası oluşacak. Bu fazlanın 2027'de 589 tona yükselmesi bekleniyor. Toplam altın talebinin ise 2026'daki 5 bin 104 tondan 2027'de 4 bin 728 tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

FİYATLAR 4 GELİŞMEYLE DESTEKLENEBİLİR

RBC’nin iyimser senaryosu, fiziki piyasada arz fazlası bulunsa dahi makroekonomik gelişmelerin altın fiyatlarını yeniden güçlü biçimde destekleyebileceğine işaret ediyor.

Faiz politikaları, ABD dolarının seyri, merkez bankalarının altın alımları ve küresel jeopolitik riskler, bu senaryonun gerçekleşmesinde belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor. Özellikle faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, doların değer kaybetmesi ve güvenli liman talebinin artması halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

TEKNİK ANALİZ

Ons altın, son yükselişiyle birlikte 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıktı. Bu görünüm, değerli metalde yukarı yönlü hareketin güç kazandığına işaret ediyor.

RBC’nin 2027 altın senaryoları

RBC Capital Markets, 2027 yılı için üç farklı senaryo ortaya koydu.

Bankanın iyimser senaryosunda ons altının ortalama 5 bin 296 dolar,

Baz senaryoda 4 bin 225 dolar

Kötümser senaryoda ise 3 bin 661 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Tahminler, altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde geniş bir hareket alanı oluşabileceğini gösteriyor. Özellikle 5 bin 296 dolarlık iyimser senaryo, ons altının 2027 yılında 5 bin dolar seviyesini aşabileceği beklentisini yeniden gündeme taşıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.