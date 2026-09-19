Rize ve Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi .Futbolseverler aşırı yağışın bu akşam Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor… Yağış nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı zeminde su birikmesi oluşup oluşmadığı merak konusu olmuştu.

Dev maç öncesinde Papara Park'ın zeminiyle ilgili önmeli bir gelişme yaşandı. Trabzon'da etkili olan yoğun yağışa rağmen stadyumun zemini iyi durumda olduğu görüntülendi.

VAKUM SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Stadyumda devreye alınan vakum sisteminin aktif şekilde çalıştırıldığı ve saha üzerindeki fazla suyun kontrol altına alındığı aktarıldı. Karşılaşmanın mevcut koşullarda planlandığı şekilde oynanmasının önünde zemin kaynaklı herhangi bir engel bulunmadığı aktarıldı.

MAÇ SAATİ HAVA DURUMU NASIL?

Maç saati Trabzon’da hava durumunun 19-20 civarı olacağı, aralıklarla yağmurun etkili olması bekleniyor.