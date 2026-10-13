Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam saat 22.00'de Barcelona'yı Rams Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, dev karşılaşmaya saatler kala kadro tercihlerini netleştirdiği belirtildi.
Okan Buruk, Victor Osimhen'e ilk 11'de şans vermeye hazırlanıyor. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıktan döndükten sonra 13 dakika süre almıştı. Osimhen'in Barcelona maçında ilk 11'de yer almasıyla birlikte Deniz Gül'ün yeniden yedek kulübesine çekileceği öngörülüyor.
SARA KULÜBEYE
Buruk'un planında Mario Lemina da ilk 11'de yer alacak. Son oynanan Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Gabriel Sara'nın ise kulübeye geçmesi bekleniyor.