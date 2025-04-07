Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe sahasıonda Trabzonspor’u 4-1’le geçti ve şampiyonluk yarışında puan farkını 3’e indirdi. Karşılaşmanın spikeri Ali Ferahbot sosyal medyadan yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Ferahbot'un, Fenerbahçe'nin gollerinde abartılı sevindiği öne sürüldü. Ferahbot’un yaptığı açıklama şu şekilde: "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı, kaybeden kazananı tebrik etti, bitti" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.