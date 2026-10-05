Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken, Trabzonspor ise ilk yenilgisini yaşadı.

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