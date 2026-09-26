Dünyanın madencilik devlerinden Vale, Brezilya'daki stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Brezilya'nın kuzeyindeki Pará eyaletinde Carajás bölgesindeki komşusu olan ve Ferro Sul madenini işleten Ligga firmasının yüzde 30 hissesini 190 milyon dolar karşılığında satın almak için masaya oturdu.

Kurumsal ve resmi onayların ardından tamamlanması beklenen bu dev ortaklıkla birlikte bölgedeki maden üretimi ve lojistik hatları adeta yeniden şekillenecek.

Anlaşma sadece hisse alımıyla da sınırlı kalmıyor. Yapılan uzun vadeli sözleşmeye göre Vale, Ligga'nın üreteceği demir cevherinin tamamını satın alma hakkını da elinde tutacak.

ÜRETİM DÖRT KATINA ÇIKACAK

Halihazırda yıllık 2 milyon ton demir cevheri taşıma kapasitesine sahip olan bölgedeki tesislerin, yapılacak altyapı ve demiryolu yatırımlarıyla kapasitesini tam 4 katına çıkararak yıllık 8 milyon tona ulaştırılması hedefleniyor.

Ortaklığın en kritik noktalarından birini ise lojistik kolaylığı oluşturuyor. Ferro Sul madeninin Vale’ye ait Carajás Demiryolu’na sadece 10 kilometre mesafede bulunması, taşımacılık maliyetlerini büyük oranda düşürecek. Kamyonlarla yapılan sevkiyatın yerini doğrudan demiryolu hattının almasıyla birlikte çıkarılan kaliteli cevher, zaman kaybetmeden limanlara ve uluslararası pazara aktarılabilecek.

Yeni işleme tesisleri ve demiryolu bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, üretimdeki bu büyük patlamanın Haziran 2028 itibarıyla hayata geçmesi planlanıyor.