Çin'in bugüne kadar yurt dışına ihraç ettiği en büyük tünel açma makinesi (TBM), Avustralya’nın Sidney kentinde yürütülen Western Harbour Tunnel (Batı Liman Tüneli) projesinde kazı çalışmalarına başladı. Çin Demiryolu Mühendislik Ekipmanları Grubu (CREG) tarafından üretilen dev makine, Sidney Limanı'nın altından geçecek yeni karayolu hattının inşasında görev alıyor.

YERALTI KARAYOLU İNŞA EDİLİYOR

Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı bilgilere göre, Western Harbour Tunnel projesi kapsamında her iki yönde üçer şerit olmak üzere toplam 6 şeritli ve 6,5 kilometre uzunluğunda bir yeraltı karayolu inşa ediliyor. 1992 yılında hizmete giren mevcut Sidney Liman Tüneli üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan yeni tünelin, 2028 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

15,7 metre kazı çapına sahip olan ve yerel Aborjin kültürüne atıfla "Patyegarang" adı verilen makine, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Sektörde 14 metre üzerindeki modeller "aşırı büyük ölçekli" olarak sınıflandırılırken, Patyegarang bu sınırın da üzerine çıkıyor.

Proje güzergahında bulunan ve minimum yarıçapı 960 metre olan ardışık S-virajlarının güvenle geçilebilmesi için makinenin mimarisi geleneksel TBM'lerden farklı olarak tasarlandı. Gövdesi hassas bir mafsal sistemiyle segmentlere ayrılan makine, kazı esnasında "orta bölümünden" aktif olarak bükülebiliyor. Bu teknoloji sayesinde araç, keskin virajlarda hat hizasını kaybetmeden ve ilerleme hızını düşürmeden 15,7 metrelik kazı çapını koruyarak ilerleyebiliyor.

SU ALTI KAZI KOŞULLARI

Liman tabanının altındaki değişken kaya ve tortu yapısı ile su basıncı karşısında makine, yüzey çökmesi (subsidence) riskini engellemek adına sürekli ve dengeli bir yüzey basıncı mekanizmasıyla işletiliyor.

Üretici firma CREG, bu projeyle birlikte büyük ölçekli ve aktif esneme kabiliyetine sahip tünel açma teknolojisini ilk kez Avustralya altyapı pazarında kullanıma sunmuş oldu.