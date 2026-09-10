Projede tünelleri açmak için toplam 8 dev kazı makinesi kullanılacak. Yer altında ilerleyen makineler, önlerindeki toprağı ve kayayı kazarken aynı zamanda arkalarında tünelin beton halkalarını oluşturacak. Böylece kazı ilerledikçe demiryolunun geçeceği tünel de adım adım ortaya çıkacak.

DEV MAKİNELER YERİN ALTINDA İLERLEYECEK

Melbourne'ün toplu taşıma ağını genişletmek için yürütülen SRL East projesi, Cheltenham ile Box Hill arasında yaklaşık 26 kilometre boyunca uzanıyor. Hattın tamamı yer altında olacak.

Projenin farklı kesimlerinde görev yapacak tünel açma makineleri için büyük çalışma alanları ve yeraltı şaftları hazırlandı. Makineler bu noktalardan yerin altına indirildikten sonra karşılıklı olarak kilometrelerce kazı yapacak.

Box Hill ile Glen Waverley arasındaki kuzey bölümünde ise iki paralel tünel açılacak. Bu bölümde tünellerin her biri yaklaşık 10 kilometre uzunluğa ulaşacak. İki ana tünel arasında acil durumlarda kullanılabilecek 39 bağlantı geçidi de yapılacak.

26 KİLOMETRELİK HATTIN TAMAMI YER ALTINDA OLACAK

Yeni demiryolunun Melbourne'ün mevcut banliyö hatlarını şehir merkezine girmeden birbirine bağlaması amaçlanıyor. Böylece yolcuların farklı bölgeler arasında seyahat ederken önce merkeze gitme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.

SRL East etabının maliyetinin 30 milyar ile 34,5 milyar Avustralya doları arasında olması bekleniyor. Victoria Sayıştayı'nın Ağustos 2026'da yayımladığı değerlendirmede ise artan maliyetler ve proje riskleri nedeniyle toplam tutarın 36 milyar Avustralya dolarını aşabileceği belirtildi.

26 kilometrelik SRL East, daha büyük bir projenin ilk aşamasını oluşturuyor. Suburban Rail Loop'un tamamının yaklaşık 90 kilometrelik bir halka şeklinde Melbourne çevresinde uzanması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla kentte her gün yüz binlerce otomobil yolculuğunun azaltılması hedefleniyor.