Güney Avustralya'nın başkenti Adelaide'de 100 metre uzunluğundaki devasa tünel açma makinesi "Mary", kentin altından geçecek 4,5 kilometrelik ilk güney tünelinin kazı çalışmalarını başlattı. Toplam 78 kilometrelik kesintisiz otoyol hattını tamamlamayı hedefleyen proje, bölgedeki seyahat süresini 40 dakikaya kadar kısaltacak.

DEV MAKİNE YER ALTINDA NASIL İLERLİYOR?

15 metre çapında ve çok katlı bir bina yüksekliğindeki "Mary" adlı tünel açma makinesi, Clovelly Park'tan Glandore'a doğru uzanan hatta günde 24 saat esasıyla aralıksız çalışıyor. İçerisinde aynı anda 20 uzmanın görev yaptığı 3 bin 500 tonluk dev kütle, yer altı koşullarına bağlı olarak günde 8 ila 10 metre arasında ilerleme kaydediyor. Sistem, bir yandan toprağı delerken diğer yandan tünelin beton kaplama yapısını eş zamanlı inşa ediyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN SÜREÇTE NE DEĞİŞECEK?

Kuzey-Güney Koridoru'nun son 10,5 kilometrelik halkasını oluşturan projenin tamamlanmasıyla birlikte sürücüler güzergah üzerindeki 21 trafik ışığına takılmadan ilerleyebilecek. Torrens Nehri ile Darlington arasındaki bağlantının kurulmasıyla kent içi yerel trafik ile transit geçiş yapan araç akışı birbirinden tamamen ayrılacak ve seyahat sürelerinde 40 dakikaya varan tasarruf sağlanacak.

DİĞER DEV MAKİNELER PROJEYE NE ZAMAN KATILACAK?

Projede "Mary" ile birlikte "Catherine" ve "Elizabeth" adı verilen iki dev tünel açma makinesi daha eş zamanlı olarak operasyona dahil edilecek. Avustralya'da ilk kez üç dev tünel açma makinesinin aynı anda kullanılacağı 15,4 milyar Avustralya doları bütçeli altyapı projesinde kazı ve yüzey düzenleme çalışmalarının 2031 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.