ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otomotiv devi Stellantis’in 250 binden fazla aracını hava yastığı arızası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı. Yanlış monte edilen yan perde hava yastıkları, olası kazalarda ciddi güvenlik riski oluşturuyor.

PACIFICA VE VOYAGER MODELLERİ ETKİLENİYOR

Geri çağırma kararı, 2022 ile 2025 model yılları arasında üretilen bazı Chrysler Pacifica ve Voyager modellerini kapsıyor. NHTSA’ya göre söz konusu hava yastıkları, çarpışma anında yetersiz basınç tutma nedeniyle düzgün çalışmayabilir. Bu durum, hava yastığının araç içindekilere zarar verecek şekilde fırlamasına ve yaralanma riskinin artmasına neden olabilir.

BAYİLER ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPACAK

Yetkili bayilerin, geri çağırılan araçlardaki yan perde hava yastıklarını inceleyeceği ve gerekirse ücretsiz olarak değiştireceği bildirildi. Araç sahiplerinin, olası riskleri en aza indirmek adına geri çağırma bildirimindeki talimatlara uyması tavsiye ediliyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: "KAZA YA DA YARALANMA BİLGİSİ YOK"

Stellantis’ten yapılan açıklamada, söz konusu kusurla ilişkili olarak şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma vakasına rastlanmadığı belirtildi. Şirket, müşterilerin süreci dikkatle takip etmeleri ve resmi bildirimler doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

GÜVENLİK GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Otomotiv sektöründe güvenlik, her geçen gün daha fazla denetimden geçiyor. Bu tür geri çağırmalar, üreticilerin hem sorumluluk hem de şeffaflık çerçevesinde hareket ettiğini gösterse de, kullanıcılar açısından dikkatli bir takip süreci gerektiriyor.