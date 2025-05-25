ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeleri dev markaları fiyat artışına mahkum ediyor. Trump, çoğu ithalat ürününde yüzde 10'luk temel tarifenin ek olarak Çin malları için yüzde 30'luk ek tarife isterken, çelik ve alüminyum ürünlerinde ise oranlar daha da yükseliyor. Birçok perakendeci, vergilerinin sebep olduğu ek maliyetlerden dolayı fiyat artışına giderken özellikle Amerikalılar için 2025 her zamankinden daha 'pahalı' olacak.

12 FİRMADAN FİYAT ARTIŞI

İşte Trump'ın gümrük vergileri sebebiyle ABD'de fiyat artışına gidecek olan 12 bu şirket günlük yaşamda sıkça kullanılan ürünlerin markaları. İşte o şirketler...

Walmart: ABD'nin zincir market devi Walmart, 15 Nisan'da Trump'ın tarifelerinin "çok yüksek" olmasından dolayı, özellikle Çin'de üretilen ürünlere yönelik fiyatları artıracağını açıkladı. Fiyat değişikliklerinin mayıs sonunda görülmeye başlanacağı ve fiyatların haziranda daha da fazla artacağı öngörülüyor.

Mattel: Oyuncak üretim devi Mattel, 6 Mayıs'ta tarifeler sebebiyle fiyatları artıracağını belirtti. Şirket ürünlerin yüzde 40 ile yüzde 50'sinin 20 dolar veya daha düşük fiyatta kalmasını beklediğini söyleyerek, dünya genelinde oyuncaklar için sıfır tarife çağrısında bulundu.

Trump, Mattel için "ABD'de tek bir oyuncak bile satmayacağım. Çünkü ABD, onların en büyük pazarı" ifadelerini kullanmıştı.

Best Buy: Elektronik perakendecisi de birkaç hafta içinde fiyat artışına gitmeyi düşünen markalar arasında yer aldı.

Nintendo: Tarifelerle ilgili endişeler sebebiyle Switch 2 video oyun konsolu için ön sipariş tarihini erteleyen şirket konsolun 450 dolar olan başlangıç fiyatını değiştirmese de aksesuarlar için fiyat artışı uygulayacak.

PlayStation: PlayStation üreticisi Sony'nin de fiyat artışına gidebileceği bekleniyor.

Shein ve Temu: Uygun fiyatlı ürünleri ile çıkan Çinli e ticaret devleri işletme giderlerinini artması sebebiyle 25 Nisan 2025'ten itibaren fiyat ayarlaması yapacaklarını zaten açıklamıştı.

Ford ve Subaru: İthal otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulandı ve çoğu otomobil parçası da benzer bir vergiyle karşı karşıya kaldı, fakat bazı otomobil üreticileri şimdilik kısmi geri ödeme talep edebiliyor.

Diğer yandan Ford'un Mali İşler Direktörü Sherry House, gümrük vergilerden dolayı 2025'in ikinci yarısında ABD'deki otomobil fiyatlarının yüzde 1,5'e kadar artmasını beklediklerini belirtti.

Japon otomobil üreticisi Subaru da "artan maliyetleri telafi etmek" için "mevcut piyasa koşullarını" sebep göstererek ABD fiyatlarını artıracağını dile getirdi.

Stanley Black & Decker: Nisan ayında, elektrikli alet markalarının sahibi olan Stanley Black & Decker, tarifelerden dolayı fiyatları ortalama yüksek tek haneli rakamlarla artırdı.

Adidas: Adidas, Trump'ın ileri geri uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'de ürünlerin maliyetlerinin artmasının muhtemel olduğunu belirtti. Adidas CEO'su Bjørn Gulden, 29 Nisan'da yaptığı bir kazanç açıklamasında, "ABD ile farklı ihracatçı ülkeler arasındaki müzakerelerdeki belirsizlik göz önüne alındığında, nihai tarifelerin ne olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.