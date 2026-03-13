Teknoloji dünyasının ön gelen dev markaları arasında isimlerinden sıkça söz ettiren Samsung ve Xiaomi firmaları belirli telefon modellerine güncelleme ve güvelik desteğini keseceğini açıkladı. İki dev firma olan Samsung ve Xiaomi desteklerini kesecekleri popüler modelleri ve desteklerin kesileceği tarihleri açıkladı.

İKİ DEV MARKADAN DESTEK KESİNTİSİ

Teknoloji dünyasının devleri arasında bile ismi en sık duyulan markalar olan Samsung ve Xiaomi belirli telefon modellerine güncelleme ve güvenlik desteğini keseceğini açıkladı. Teknoloji firmalarının eskiyen modeller için belirli aralıklar ile güncelleme ve güvenlik yaması desteklerini geri çektiği zaten biliniyordu.

Ancak alınan kararlarda hem popüler kullanılan modellerin yer alacağı hem de bu kadar kısıtlı bir sürenin tanınacağı bilinmiyordu. İki dev firma da 2026 yılı içerisinde destek almayı bırakacak telefon modellerini resmi listeler yayınlayarak açıkladı.

SAMSUNG İÇİN TARİH YIL SONU

Samsung markasına ait akıllı telefon modellerinden hangilerinin güncelleme almayacağı belli oldu. Samsung modelleri için desteklerin kesileceği ve güvenlik yamalarının bırakılacağı tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi. Yılsonu itibariyle güncelleme almayacak Samsung telefon modelleri Galaxy A03S, Galaxy A52S, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G olaark belirlendi.

XİAOMİ MODELLERİ DE GÜNCELLEME ALMAYACAK

Samsung firmasının aldığı güncelleme kesme kararına benzer başka bir karar da Xiaomi'den geldi. yılı içerisinde belirli Xioami telefon modelleri güncelleme almayı farklı zamanlarda bırakacak. Xiaomi, Poco ve Redmi model telefonlarda hangilerinin artık güncelleme ve güvenlik desteği almayacağı şu şekilde tarihleriyle birlikte açıklandı:

XİAOMİ MODELLERİ

Xiaomi 12 - Mart 2026

Xiaomi 12 Pro - Mart 2026

Xiaomi 12 Lite - Temmuz 2026

Xiaomi 12T - Ekim 2026

Xiaomi 12T Pro - Ekim 2026

Xiaomi Pad 6 - Temmuz 2026

REDMİ MODELLERİ

Redmi Note 12 5G- Mart 2026

Redmi Note 12 Pro - Nisan 2026

Redmi 12C - Mart 2026

Redmi 13C - Kasım 2026

RedmiA2 - Mart 2026

Redmi A2+ Mart 2026

Redmi Pad SE - Ağustos 2026

POCO MODELLERİ

POCO C65 - Kasım 2026

POCO F5 - Mayıs 2026

POCO F5 Pro - Mayıs 2026

POCO X5 Pro 5G - Şubat 2026