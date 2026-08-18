Beyaz eşya dünyasında herkesin kanıksadığı ancak arkasında büyük bir mühendislik ve pazarlama stratejisi yatan gizem çözüldü. Mutfakta her gün defalarca kullandığımız buzdolaplarının dondurucu bölmelerinde neden ampul bulunmadığı merak konusu olmuştu. İşin aslı ne teknolojik bir yetersizlik ne de bir unutkanlık.

MEĞER HER ŞEY O HESAPLA BAŞLAMIŞ

Dondurucu bölmelerinde ışık olmamasının en temel nedeni; üreticilerin maliyet ve kullanım alışkanlıkları arasında kurduğu o hassas denge. Üretici firmalar, seri üretimde her bir ek özelliğin maliyet tablosuna doğrudan yansıdığını hesaplıyor. Buzdolabı bölmesi gün içinde atıştırmalık aramak veya yemek bakmak için defalarca ve rasgele açılırken, donduruncu kısmı son derece planlı kullanılıyor.

İHTİYAÇ MİNİMUM, MALİYET MAKSİMUM

Çoğu kullanıcı dondurucu kapağını sadece ne alacağını önceden bilerek ve hızlıca açıp kapatıyor. İçerideki düzen genellikle belli olduğu için karanlıkta arama yapma ihtiyacı neredeyse hiç doğmuyor. Üreticiler de tüketicinin bu seyrek kullanım refleksini göz önüne alarak, fiyata yansıyacak ekstra bir maliyet kalemini en baştan elemiş oluyor.