Bloomberg Billionaires Index verilerine göre yaklaşık 126,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 15'inci ismi olarak gösterilen 89 yaşındaki Amancio Ortega, sahibi olduğu Inditex üzerinden bu yıl yaklaşık 3,2 milyar euro (yaklaşık 164 milyar lira) temettü geliri elde edecek. Bu ödeme, Ortega’nın altmış yılı aşkın süre önce kurduğu perakende devinden şimdiye kadar aldığı en yüksek temettü miktarı olacak.

Inditex tarafından yapılan açıklamada, şirketin bu yıl temettüyü yüzde 4 artırarak hisse başına 1,75 euroya yükseltmeyi planladığı belirtildi. Şirketin en büyük hissedarı olan Ortega, hisselerinin büyük bölümünü aile holdingi Pontegadea Inversiones aracılığıyla elinde tutuyor. Ortega’nın şirketteki payı yüzde 59’un üzerinde bulunuyor.

Ortega’nın kurucusu olduğu Inditex’in hisseleri son iki yılda yüzde 33 değer kazanarak şubat ayında tarihi zirvesine ulaştı. Yaklaşık 167,6 milyar euroluk piyasa değeri bulunan şirket, dünyanın en büyük halka açık giyim perakendecisi olarak gösteriliyor.

PARASINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Amancio Ortega, elde ettiği temettü gelirlerinin büyük bölümünü genellikle gayrimenkul yatırımlarına yönlendiriyor. Ortega, özellikle dünyanın büyük şehirlerindeki prestijli ticari ve konut projelerine yatırım yapmasıyla biliniyor. Aile holdingi Pontegadea Inversiones ise gayrimenkulün yanı sıra yenilenebilir enerji, elektrik ve doğal gaz altyapısı ile telekomünikasyon projelerine de yatırım yapmayı tercih ediyor.

Bu strateji sayesinde Ortega’nın portföyüne, Haughwout Building, Southeast Financial Center, Royal Bank Plaza ve The Post Building gibi dünyanın önde gelen ticari yapıları girdi.

Öte yandan Pontegadea Inversiones, geçen ay Qube Holdings’i yaklaşık 11,7 milyar Avustralya doları (8,3 milyar ABD doları) değerindeki bir anlaşmayla satın almak üzere, Macquarie Asset Management liderliğinde kurulan yatırım konsorsiyumuna katıldı.

Geçen yıl ise Ortega’nın aile şirketi, Amazon’a kiralanmış iki kuleden oluşan ve Vancouver şehir merkezinde bulunan The Post kompleksini satın almak için anlaşma yaptı.

Ayrıca Miami’deki Atlas Plaza için 105 milyon doların üzerinde ödeme gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, İngiltere merkezli liman işletmecisi PD Ports’un yüzde 49 hissesi de Ortega’nın yatırım portföyüne dahil edildi.