Teknoloji devi Apple, merakla beklenen lansmanında ilk katlanabilir akıllı telefon modeli iPhone Duo’yu resmi olarak tanıttı. 7,6 inçlik iç ekranı, A20 Pro işlemcisi ve ekrana entegre Touch ID teknolojisiyle dikkat çeken cihaz, tasarım tarafında yapılan radikal bir kararla gündeme damgasını vurdu.

Şirket, kullanıcıların uzun yıllardır alışık olduğu ikonik ses kontrol yapısını bu modelde tamamen değiştirdi.

Yıllardır her iPhone modelinde yer alan klasik fiziksel sessize alma anahtarına ve son nesillerde hayatımıza giren eylem düğmesine iPhone Duo modelinde yer verilmedi.

Yan gövdesinde yalnızca standart ses tuşları, Kamera Denetimi ve güç düğmesini barındıran katlanabilir telefon, bu hamlesiyle geleneksel kullanım alışkanlıklarını geride bıraktı. Yeni tasarımla birlikte kullanıcıların telefonu sessiz moda alabilmek için artık fiziksel bir tuş yerine doğrudan Denetim Merkezi'ni kullanması gerekecek.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Apple’ın katlanabilir ekran teknolojisindeki bu ilk hamlesi, Türkiye fiyatlarıyla da teknoloji dünyasında geniş yankı buldu. Dört farklı depolama seçeneğiyle pazara sunulacak olan iPhone Duo’nun Türkiye başlangıç fiyatı 229 bin 999 TL olarak belirlendi.

Giriş seviyesindeki 256 GB’lık model bu fiyatla raflardaki yerini alırken, 512 GB’lık versiyon 246 bin 999 TL’den satışa çıkıyor. Depolama alanını artırmak isteyen kullanıcılar için 1 TB’lık seçenek 280 bin 999 TL, serinin en üst donanımına sahip 2 TB’lık model ise 335 bin 999 TL’lik etiket fiyatıyla tüketicilere sunulacak.