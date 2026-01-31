Teknoloji dünyasının zirvesindeki Apple, son dönemde üst düzey yönetici ve mühendis kadrosunda yaşanan toplu ayrılıklarla sarsılıyor. Yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalmamak için büyük yatırımlar yapan şirket, buna karşın en kritik yeteneklerini Google ve OpenAI gibi devlere kaptırmaya devam ediyor. Bloomberg’in son raporuna göre, Apple’ın sesli asistanı Siri’nin en kıdemli yöneticilerinden birinin gidişiyle başlayan yeni dalga, şirketin gelecek stratejileri üzerinde soru işaretleri yaratıyor.

DEV TRANSFERLER VE RAKİPLERE KAÇAN YETENEKLER

Şirketten ayrılan en kritik isimlerin başında Siri ekibinin kilit yöneticisi Stuart Bowers geliyor. Bowers’ın doğrudan rakip olan Google’ın DeepMind birimine transfer olması teknoloji kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Bowers ile birlikte Yinfei Yang ve Zirui Wang gibi dört önemli yapay zeka araştırmacısının da istifa etmesi, Apple’ın akademik ve teknik kadrosundaki kan kaybını derinleştirdi. Bu istifalar, geçtiğimiz aylarda yapay zeka şefi John Giannandrea’nın görevden ayrılmasıyla başlayan yönetimsel değişim sürecinin henüz sona ermediğini gösteriyor. Sadece teknik kadroda değil, genel hukuk müşaviri Kat Adams ve çevre politikaları sorumlusu Lisa Jackson gibi idari zirvedeki isimlerin de ayrılık hazırlığında olması, Cupertino merkezli devde köklü bir değişim yaşandığına işaret ediyor.

OPENAI VE GOOGLE’IN PERSONEL AVI

Apple’ın çekirdek kadrosuna en büyük darbeyi vuran kurumlardan biri de OpenAI oldu. Son raporlar, yapay zeka devi OpenAI’ın sadece son bir ay içerisinde yaklaşık 40 Apple mühendisini kadrosuna kattığını ortaya koyuyor. Bu isimler arasında üretim tasarımı uzmanı Matt Theobald ve arayüz tasarımı lideri Cyrus Daniel Irani gibi iPhone’un kimliğini oluşturan uzmanlar yer alıyor. Ayrıca efsanevi tasarımcı Jony Ive tarafından kurulan ve OpenAI ile iş birliği yapan girişimlere de yoğun bir geçiş olduğu gözlemleniyor. Şirketin yükselen yıldızı olarak gösterilen ve iPhone Air’in mimarı olarak bilinen Abidur Chowdhury’nin de bir yapay zeka girişimine katılmak üzere görevini bırakması, tasarım ekibindeki sarsıntının boyutunu gözler önüne seriyor.

YAPAY ZEKA YARIŞINDA YENİ DENGELER

Sektör analizlerine göre, Siri’nin tepe yöneticisi Stuart Bowers’ın Google’a geçişi sadece bir personel değişimi değil, aynı zamanda stratejik bir kayıp niteliği taşıyor. Bowers’ın, Apple’ın gelecekteki ürünlerine entegre etmeyi planladığı Google Gemini modelleri üzerinde çalışacak olması rekabetin boyutunu farklı bir noktaya taşıyor. Apple, Meta’ya kaptırdığı arayüz tasarımı başkanı Alan Dye ve OpenAI’a geçen onlarca mühendisle birlikte, hem donanım hem de yazılım alanındaki tecrübeli insan kaynağını korumakta zorlanıyor. Bu durumun, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yapay zeka tabanlı yeni servislerin geliştirme sürecini nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.