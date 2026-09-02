Perakende dünyasında devlerin küçülme dalgası derinleşirken, sektörün asırlık çınarlarından biri daha kepenk indirmeye hazırlanıyor. ABD'li perakende devi The Kroger Co., radikal bir kararla bünyesindeki 60 mağazayı kapatacağını duyurdu. Bu kararın son kurbanı ise 104 yıllık köklü geçmişiyle bilinen ünlü süpermarket zinciri Fred Meyer oldu. Sektörde tek çatı altında alışveriş konseptinin öncülerinden kabul edilen markanın, Washington eyaletinin Tacoma şehrindeki dev şubesi gelecek yılın Ocak ayı sonunda kapılarını sonsuza dek kapatacak.

SENDİKALAR AYAĞA KALKTI

Fred Meyer sözcüsü yaptığı açıklamada bu kararın kolay alınmadığını belirtse de hamlenin yankıları sert oldu. Yaklaşık 100 sendikalı çalışanın işsiz kalacak olması sendika yetkililerini kızdırırken, yerel yöneticiler dev mağazanın gidişiyle Batı Tacoma'da ani bir gıda çölü oluşacağını iddia etti. Bölge halkının taze ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini zorlaştıracak bu adım, Kroger yönetiminin verimsiz şubeleri elden çıkararak işletmeyi basitleştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ŞUBELER KAPANIYOR AMA SATIŞLAR YÜKSELİŞTE

Mağaza sayısındaki bu küçülmeye rağmen şirketin finansal tablosundaki yükseliş ise dikkat çekiyor. Kroger, mağaza kapatma kararlarına rağmen satışlarını yüzde 2,2 oranında artırmayı başardı. Şirket üst yönetimi, sürdürülebilir sonuç vermeyen noktaları kapatıp elde edilen kaynakları uzun vadeli büyümeye ve güçlü nakit akışına aktararak pazardaki gücünü korumakta kararlı görünüyor.