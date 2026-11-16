Ülke genelinde geniş bir mağaza ağına sahip olan market zinciri, olayın ardından dijital sistemlerindeki güvenlik kontrollerini artırdı. Şirket, müşteri ve çalışan bilgilerinin ele geçirildiğine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklarken, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ MERCEK ALTINDA

Coles, 16 Kasım'da Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada bir siber güvenlik olayını araştırdığını duyurdu. Şirket, Avustralya Siber Güvenlik Merkezi ve uluslararası güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalışarak sistemlerini koruma altına almaya yönelik önlemler aldı.

İlk incelemelerde müşteri, çalışan veya tedarikçi bilgilerinin ele geçirildiğine ya da şirket sistemlerinden dışarı aktarıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadı. Saldırının hangi sistemleri hedef aldığına ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

MÜŞTERİLERE ŞİFRE VE DOLANDIRICILIK UYARISI

Şirket, müşterilerinden güçlü ve benzersiz şifreler kullanmalarını, aynı şifreyi farklı hesaplarda tekrar etmemelerini istedi. Ayrıca Coles adına gönderilen şüpheli e-posta ve kısa mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Marketlerde ve internet üzerinden alışverişin normal şekilde sürdüğü belirtilirken, Liquorland'ın internetten sipariş verip mağazadan teslim alma hizmetinde az sayıda müşterinin yaşadığı sorunlar da incelemeye alındı.

Coles, müşterilerin şu aşamada zorunlu olarak herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını, ancak olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarının önemli olduğunu bildirdi. Siber güvenlik incelemesinin sonuçlarına ilişkin yeni bilgilerin şirketin resmî kanallarından paylaşılması bekleniyor.