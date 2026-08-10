Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'taslak düzenleme' ile 2027 yılında kafe ve gıda satışı yapılan işletmelere evcil hayvanların girişinin yasaklanacağı öne sürülürken, Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan Macrocenter, dikkat çeken bir karara imza attı.



KEDİ VE KÖPEK GİRİŞİ YASAKLANDI



368 milyon dolarlık net satış ile Türkiye'nin en büyük 10. market zinciri olan işletme, şubelerinin girişine bıraktığı uyarı notu ile marketlere artık evcil hayvanlar ile giriş yapılamayacağını bildirdi.





Paylaşılan notta şu ifadelere yer verildi:



"Sevimli dostlarımızı çok seviyoruz.



Değerli müşterilerimiz, 5996 Sayılı Kanun ve Gıda Hijyen yönetmeliği gereğince sevimli dostlarımızın mağazamıza girişine izin verilmemektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."





SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ



Geçtiğimiz yıllarda restoran zinciri Köfteci Yusuf ile başlayan "Evcil hayvanların restoran ve marketlere kabul edilmeyişi" tartışmaları yeniden alevlenirken, Macrocenter tarafından alınan bu karar destek kadar eleştiri de topladı.



Bazı kullanıcılar hijyen ve gıda güvenliği gibi gerekçeler ile atılan adımın doğru olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise alınan bu kararın müşteri profilinde büyük bir dönüşüme neden olacağını söyleyerek duruma tepki gösterdi.







