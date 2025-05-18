Çorum’da faaliyet gösteren bir zincir marketin üç ayrı şubesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edildi. Daha önce de aynı ihlal nedeniyle ceza alan market şubelerine bu kez daha ağır ceza verildi. Belediye ekipleri tarafından mühürlenen iş yerlerinin girişlerine uyarı afişleri asıldı.

Denetimde Skandal Ortaya Çıktı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, daha önce de benzer ihlaller nedeniyle ceza uygulanan bir zincir marketin üç farklı şubesinde yeniden son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi. Denetimlerin ardından, belediye encümeni kararıyla marketlere 1 gün kapatma cezası verildi.

Üç Şube Mühürlendi

Kapatma kararı, zincir marketin Ata Caddesi üzerinde bulunan iki şubesi ile Bağcılar 59. Sokak’taki bir şubesini kapsadı. Zabıta ekipleri, kararın tebliği sonrası şubelere giderek kapıları mühürledi. Şubelerin girişine, “Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı afişler asıldı.

“Halkın Sağlığıyla Oynanamaz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, “Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu tür ihlallerin karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.