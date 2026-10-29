Yaklaşık 12 bin metrekarelik alana sahip olacak merkez, yalnızca bir aktarma noktası olarak değil, şehrin yeni ulaşım kapılarından biri olarak tasarlanıyor. Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise geniş alanı kaplayacak pembe tonlarındaki çatı yapısı.

TÜM ULAŞIM ARAÇLARI BİR ARAYA GELECEK

Toulouse'da inşa edilen merkez, tren ve metro hatlarının yanı sıra otobüs bağlantılarını da aynı noktada buluşturacak. Bisiklet kullanıcıları için de ulaşım bağlantıları oluşturulacak.

Yeni düzenlemeyle yolcuların farklı istasyonlar arasında uzun mesafeler yürümek zorunda kalmadan aktarma yapabilmesi amaçlanıyor. Ulaşım araçlarının birbirine daha iyi bağlanmasıyla şehir içindeki yolculukların kolaylaştırılması bekleniyor.

Merkezin geniş yolcu alanları, bekleme bölümleri ve farklı ulaşım noktalarını birbirine bağlayan geçiş yollarıyla hizmet vermesi planlanıyor.

PEMBE ÇATISIYLA DİKKAT ÇEKECEK

Projenin mimarisinde Toulouse'un pembe şehir olarak bilinen kimliğinden esinleniliyor. Yapının üzerinde yer alacak geniş pembe çatı, farklı ulaşım alanlarını görsel olarak bir araya getirecek.

Merkezin yalnızca ulaşım ihtiyacını karşılaması değil, çevresindeki kentsel alanların yeniden düzenlenmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni merkezin Toulouse'daki toplu taşıma ağının önemli aktarma noktalarından biri olması bekleniyor.