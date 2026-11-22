Fransa Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA) tarafından verilen sipariş, ülkedeki mühimmat üretimini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir yatırımın da önünü açtı. Yeni yatırımla birlikte Fransa'nın yıllık top mermisi üretim kapasitesinin 60 binden 150 bine çıkarılması hedefleniyor.

MÜHİMMAT ÜRETİMİ ÜÇ KATINA YAKLAŞACAK

Fransa'nın Cher bölgesindeki La Chapelle-Saint-Ursin tesisinde gerçekleştirilecek genişleme çalışmalarıyla topçu mühimmatı üretiminde önemli bir kapasite artışı sağlanacak.

Fransız devleti ile KNDS tarafından eşit şekilde finanse edilecek yatırım kapsamında tesise yeni bir patlayıcı dolum ünitesi ve büyük kalibreli mühimmatların üretiminde kullanılacak iki yeni işleme hattı kurulacak.

Fransa Savunma Bakanlığının açıklamasına göre tesiste yıllık 30 bin olan üretim kapasitesi, 2022-2025 döneminde 60 bine yükseltildi. Yeni yatırımla bu rakamın 2029 yılına kadar 150 bine ulaşması planlanıyor.

Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı tesiste kapasite artışını desteklemek amacıyla üretim ve mühendislik alanlarında 150'den fazla yeni personelin işe alınması da öngörülüyor.

45 KİLOMETREYE KADAR MENZİLE SAHİPLER

KNDS tarafından geliştirilen 155 milimetrelik mühimmat ailesinde yüksek patlayıcılı, sis, aydınlatma, akıllı tanksavar ve hassas güdümlü seçenekler bulunuyor.

Bu mühimmatlar arasında yer alan LU 211 tipi top mermisi, uygun 52 kalibre namlulu sistemlerde 40 kilometre menzile ulaşabiliyor. LU 220 modelinde ise bu mesafe 45 kilometreye kadar çıkıyor.

BONUS MkII akıllı tanksavar mühimmatı 35 kilometreye kadar menzil sunarken, uydu ve ataletsel navigasyon sistemlerinden yararlanan KATANA hassas güdümlü mühimmatı 40 kilometrenin üzerindeki hedeflere ulaşabiliyor.

155 milimetrelik mühimmatlar, Fransa'nın kullandığı CAESAR kundağı motorlu obüs sistemlerinde de kullanılabiliyor. KNDS, bugüne kadar 15 ülkeye 800'den fazla CAESAR sistemi sattığını belirtiyor.

UKRAYNA SAVAŞININ ARDINDAN ÜRETİM HIZLANDI

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaş, Avrupa ülkelerinin topçu mühimmatı stoklarını ve üretim kapasitelerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Özellikle yoğun çatışmalarda 155 milimetrelik top mermilerine duyulan ihtiyacın artması üzerine Fransa, savunma sanayisindeki üretim yatırımlarını hızlandırdı.

Fransız Savunma Bakanlığı, mühimmat üretim süresinin 21 aydan 12 aya indirildiğini açıkladı. Yeni sipariş ve tesis yatırımıyla hem Fransız ordusunun stoklarının güçlendirilmesi hem de müttefik ülkelere yönelik tedarik kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Fransa'nın askerî programlama planı kapsamında yürütülen çalışmalar, Avrupa'nın büyük kalibreli mühimmat üretiminde dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar arasında gösteriliyor.