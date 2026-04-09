Kamboçya sınırları içinden geçen Mekong Nehri’nde balıkçılar tarafından yakalanan dev bir vatoz, uzmanları şaşkına çevirdi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olan bu dev canlı, şimdiye kadar kaydedilen en büyük tatlı su balığı olarak değerlendiriliyor.

Neredeyse 4 metre uzunluğa ulaşan bu dev türün, onlarca insanın yardımıyla sudan çıkarılabildiği belirtiliyor. Araştırmacılar tarafından incelenen canlıya yerel dilde 'dolunay' anlamına gelen bir isim verildi.

Bilim insanları, bu keşfin yalnızca bir rekor olmadığını, aynı zamanda nehir ekosisteminin hâlâ büyük ve gizemli canlılara ev sahipliği yaptığını gösterdiğini söylüyor. Çünkü Mekong, dünyanın en zengin tatlı su biyolojik çeşitliliğine sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Aşırı avlanma, baraj projeleri ve kirlilik gibi faktörler, bu dev türlerin yaşam alanlarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Nitekim benzer türlerin popülasyonlarında son yıllarda ciddi düşüşler yaşandığı ifade ediliyor.

Yakalanan dev canlı, bilimsel ölçümlerin ardından tekrar nehre bırakıldı. Araştırmacılar, bu türlerin korunmasının hem ekosistem hem de bölgedeki yaşam için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.