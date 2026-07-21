Toplam uzunluğu 33,7 kilometre olacak proje, Gohpur ile Numaligarh'ı birbirine bağlayacak. Bunun 15,79 kilometrelik bölümü ise doğrudan Brahmaputra Nehri'nin altından geçen çift tüplü tünelden oluşacak. Tünellerden biri dört şeritli kara yolu trafiğine hizmet verirken, diğerinde demir yolu altyapısı da bulunacak.

DEV PROJEYE MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM

Hindistan hükümeti projeye yaklaşık 186,62 milyar Hindistan rupisi (yaklaşık 2 milyar ABD doları) bütçe ayırdı. Tünel, tünel açma makineleri (TBM) kullanılarak inşa edilecek ve gelişmiş havalandırma, yangın güvenliği, CCTV izleme, acil kaçış bağlantıları ve akıllı trafik yönetim sistemleriyle donatılacak.

Projenin en önemli amaçlarından biri, mevcut güzergahın geçtiği Kaziranga Milli Parkı üzerindeki trafik yükünü azaltmak. Böylece hem ulaşım hızlanacak hem de ağır araç trafiğinin park üzerindeki etkisinin düşürülmesi hedefleniyor.

KUZEYDOĞU HİNDİSTAN'IN BAĞLANTISI GÜÇLENECEK

Yetkililere göre tünel yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacak, aynı zamanda Hindistan'ın kuzeydoğusundaki lojistik ağını güçlendirecek. Bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlaması beklenen proje, afet ve acil durumlarda ulaşımın kesintisiz sürdürülmesine de yardımcı olacak.

Proje, Hindistan Kabine Ekonomik İşler Komitesi tarafından resmen onaylandı. İhale ve hazırlık süreçlerinin ardından inşaat çalışmalarının başlaması planlanıyor. Tamamlandığında ise Hindistan'ın ilk nehir altı kara yolu ve demir yolu tüneli olarak hizmet verecek