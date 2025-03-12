Almanya’nın dev otomobil üreticisi Volkswagen‘in, 2024 yılındaki kazancının yüzde 30.6 oranında düştü. Bir önceki yıl 9.2 milyon çeşitli model ve alt modellerde araba satan grup, geçen yıl 9 milyonda kaldı. VW logosu ile satılan araç sayısı ise 5.2 milyon oldu.

Satışlar ve kazanç düşerken, ilginç bir üründe satış patlaması yaşandı. VW’nin ürettiği ve marketlere de verilen köri soslu sosis 8 milyon 552 bin satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Konuyla ilgili bilgileri şirketin insan kaynakları müdürü Gunnar Kilian, sosyal medyadan paylaştı.

BİR ARA KALDIRMIŞLARDI

2021 yılında Volkswagen’in kantininden kaldırılması tepki çeken sosis, ardından eski Başbakan Schröder’in de devreye girmesiyle yeniden menüye alınmış ve dağıtım yerleri de yaygınlaştırılmıştı. Volkswagen orijinal sosislerinin çeşitlerinin de arttığı, körili sucuğun liderliğini yaptığı yelpazede, hazır sosisli sandviç de büyük ilgi görüyor.

VW ile alt markalarının araç satış sayısı 200 bin düşerken, körili Volkswagen sosisi satışının bir önceki yıla göre 200 bin artması da dikkat çekti.